Mecklenburg-Vorpommern-Tag mit kleinem CO2-Fußabdruck

Greifswald ist im September Gastgeber für den Mecklenburg-Vorpommern-Tag. Die Universitäts- und Hansestadt erwartet vom 18. bis 20. September mehrere 10 000 Gäste zu dem Event, das alle zwei Jahre abwechselnd in Mecklenburg und Vorpommern stattfindet, wie Landesmarketingleiter Peter Kranz am Mittwoch in Greifswald sagte. Dennoch solle der Tag einen möglichst kleinen CO2-Fußabdruck hinterlassen. So werde auf Umzug und Feuerwerk verzichtet. Das Land als Veranstalter, die Stadt und die Hanseatische Eventagentur stellten die bisherige Planung für den Tag unter dem Motto "Tradition-Innovation-Vielfalt" vor. Der Termin sei nach hinten verschoben worden, um dichter am 30. Jahrestag der Wiedervereinigung am 3. Oktober zu feiern, sagte Kranz.