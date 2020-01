Mehr Aufträge für Nord-Zulieferer von MV-Werften gefordert

Rechlin. Die mit Steuermitteln unterstützten MV-Werften sollen nach Ansicht des CDU-Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg norddeutsche Zulieferer deutlich stärker beteiligen. "Da muss die Landesregierung mal genauer hinsehen", sagte der haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von CDU/CSU am Freitag bei Besuchen maritimer Firmen in Rechlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Hier müsse sich die Genting-Gruppe an dem messen lassen, was sie zu Beginn ihres Engagements in Wismar, Rostock und Stralsund erklärt habe. Als Beispiel nannte Rehberg die Meyer-Werft in Papenburg, die bis zu 70 Prozent der Aufträge an heimische Zulieferer vergebe.