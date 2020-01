Gebäude brennt in Pasewalk: Mutmaßlich Brandstiftung

Pasewalk. Nach einem Gebäudebrand in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses hörten am Donnerstagabend einen lauten Knall, bevor der Brand ausbrach, wie die Polizei mitteilte. Sie brachten sich danach selbst in Sicherheit, verletzt wurde niemand. Das Gebäude ist zurzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.