Zehnjähriger massiv missbraucht: Verdächtiger festgenommen

Greifswald. Ein zehn Jahre alter Junge ist im Landkreis Vorpommern-Greifswald vermutlich über einen längeren Zeitraum massiv sexuell missbraucht worden. Im Verdacht steht ein 35 Jahre alter Mann, der am Donnerstag von der Kripo Anklam festgenommen wurde, wie die Polizei mitteilte. Er soll seine Taten gefilmt haben. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung kinderpornografischer Schriften ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat Haftbefehl beantragt.

Die Wohnung des Tatverdächtigen wurde nach Polizeiangaben schon im Sommer 2019 von Kriminalbeamten wegen Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Schriften durchsucht. Dabei wurden Datenträger sichergestellt. Der Hinweis war damals von US-Behörden gekommen, die einschlägiges Material im Internet entdeckt und über den Fachbereich Kinderpornografie des Bundeskriminalamt an die Anklamer Ermittler übergeben hatten.

Anfang dieser Woche teilten die Auswerter der Datenträger in München den Ermittlern in Anklam den Verdacht mit, dass der Beschuldigte selbst ein Kind schwer sexuell missbrauchen könnte und davon eigene Aufnahmen herstellte. Das Kind und der 35-Jährige seien in kurzer Zeit identifiziert worden.