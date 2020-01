Land hat 268 Millionen Euro Überschuss

Schwerin. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat im vergangenen Jahr einen Überschuss von rund 268 Millionen Euro erwirtschaftet. Grund seien gute Steuerergebnisse und gutes Wirtschaften, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Unmittelbar zuvor hatten sich die Spitzen der SPD/CDU-Regierungskoalition auf die Verwendung des Überschusses geeinigt. 123,6 Millionen Euro sollen in die Schuldentilgung fließen, wie CDU-Fraktionschef Vincent Kokert sagte. 20 Millionen Euro sind demnach für ein Waldmehrungs- und Waldumbauprogramm vorgesehen, 10 Millionen Euro für ein Azubi-Ticket.