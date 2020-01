Schweinehalter steigen vermehrt aus der Ferkelzucht aus

Malchin. Immer mehr Schweinehalter in Deutschland geben dem Hybridschweinezuchtverband Nordost zufolge die Ferkelzucht auf. Dazu trage die Verunsicherung durch die Afrikanische Schweinepest (ASP) bei. "Aber noch mehr Sorgen macht den Bauern die geplante Änderung der Nutztierhaltungsverordnung. Die bringt Leute dazu, aus der Ferkelproduktion auszusteigen", sagte Geschäftsführerin Renate Schuster der Deutschen Presse-Agentur. Das Hauptproblem der neuen Verordnung sei, dass die Buchten in den Abferkelställen um ein Drittel größer werden sollen. In den Ställen müssten daher nach dem Umbau die Sauenbestände um ein Drittel verringert werden. Der Trend geht nach Schusters Ansicht dahin, die Sauenhaltung aufzugeben, Ferkel aus dem Ausland einzuführen und zu mästen.