Rostock. Erneut wird der öffentliche Personennahverkehr in großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns vom frühen Donnerstagmorgen an bestreikt. Nach der ergebnislosen Vertagung der zweiten Runde der Tarifverhandlungen will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen und im Gegensatz zur vergangenen Woche den ganzen Tag in den Warnstreik gehen, sagte Landesstreikleiter Karl-Heinz Pliete am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Am kommenden Dienstag wollen sich die Tarifparteien erneut treffen.

Die meisten betroffenen Fahrgäste werden wohl wieder in Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt Rostock zu erwarten sein. Nach Angaben der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) müssen sich rund 45 000 Menschen um eine Alternative zu Bussen und Bahnen kümmern. Auch die meisten Landkreise seien betroffen. In Neubrandenburg und Schwerin wird dagegen laut Verdi nicht gestreikt.

Die Gewerkschaft verlangt bei einer einjährigen Vertragslaufzeit eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro.

Die kommunalen Arbeitgeber lehnten diese Forderung bisher als wirtschaftlich nicht tragbar ab. Wie Pliete sagte, hätten die Arbeitgeber am vergangenen Freitag ab Januar 2020 ein Gehaltsplus von 60 Euro angeboten, ab 2021 ein Plus von 1,5 Prozent und zwei Prozent ab 2022. Die Laufzeit solle bei drei Jahren liegen. "Damit sind wir nicht zufrieden", betonte Pliete. Die Kommunalen Arbeitgeber waren zunächst nicht zu erreichen.