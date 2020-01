Mehr Kompetenzen: Pflegeberufe werden neu ausgerichtet

Linstow. Das Bundesgesundheitsministerium will Pflegefachkräften mehr Kompetenzen geben und die Ausbildung von Pflegeassistenten bundesweit vereinheitlichen. Dafür sollen Ärzte auch Tätigkeiten abgeben, wie der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, am Dienstag in Linstow (Landkreis Rostock) auf einer Pflegefachtagung erklärte. "Wir wollen eine Neujustierung der Gesundheitsberufe", sagte Westerfellhaus vor rund 500 Fachleuten auf der Qualitätskonferenz der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). Nur mit solchen Maßnahmen sei die schwierige Situation in der Pflege in Deutschland zu lösen. Ein entsprechendes Papier soll noch im Januar vorgestellt werden.

In diese "Neujustierung" soll auch eine Studie der Universität Greifswald über die "Substitution ärztlicher Tätigkeiten" einfließen, deren Ergebnisse im ersten Quartal 2020 vorgestellt werden sollen. Auch die Akquise von Pflegern im Ausland werde nur bedingt helfen, meinte der Pflegebevollmächtigte.