62 Unternehmen aus MV auf Ernährungsgütermesse Grüne Woche

Schwerin. Die Ernährungsgüterwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns findet nach den Worten von Agrarminister Till Backhaus (SPD) auf der Grünen Woche in Berlin eine erstklassige Werbeplattform, die sie auch nutzen werde. "Ein interessantes und positives Image ist für den Unternehmenserfolg inzwischen ebenso wichtig wie das reine Leistungsangebot", erklärte Backhaus am Freitag in Berlin zur Eröffnung der Länderhalle.

Auf 1800 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren dort 62 Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern einem internationalen Publikum bis zum 26. Januar ihre Produkte und Leistungen. Mit rund 400 000 Besuchern sei die Messe ein guter Testmarkt für neue Erzeugnisse, sagte Backhaus. Die Land- und Ernährungswirtschaft sei für das Land eine der bedeutendsten Branchen. Deshalb sei die Unterstützung der meist kleinen und mittelständischen Unternehmen bei Messeauftritten für die Landesregierung ein wichtiges Anliegen.