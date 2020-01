Schwerin. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr etwas weniger Lotto gespielt. Sie tippten für 114,7 Millionen Euro, wie der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH, Ait Stapelfeld, am Montag sagte. Im Jahr zuvor seien es 116 Millionen Euro gewesen. Grund für den Rückgang sei, dass der Eurojackpot weniger große Summen erreicht habe als 2018. Die Höhe des Jackpots wirke sich auf die Umsätze aus: Ein hoher Eurojackpot locke Spieler an.

Von den knapp 115 Millionen Euro Tipp-Einsätzen im vergangenen Jahr wurden Stapelfeld zufolge 56,4 Millionen Euro als Gewinne ausgeschüttet. 22,6 Millionen Euro seien als Überschüsse an den Landeshaushalt geflossen und - das sei gesetzlich festgeschrieben - für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke verwendet worden. Dieser Aspekt des Lotto-Spiels könne gar nicht hoch genug geschätzt werden, sagte Finanzstaatssekretär Heiko Miraß (SPD). "Das Geld kommt Initiativen im Nordosten zugute und fließt nicht auf irgendwelche Privatkonten im Ausland."

Außerdem wurden nach Worten von Stapelfeld 19,6 Millionen Euro Lotteriesteuern an das Land abgeführt. Über die Umweltlotterie "Bingo!" seien 1,4 Millionen Euro Zweckerträge eingenommen worden. Mit dem Geld seien 123 regionale Umweltprojekte unterstützt worden, darunter die Aktion Rehkitzrettung der Stiftung Perspektive Usedom, der Naturerlebnispfad Erosionstal Heithörn Hanshagen sowie eine Seekarten-App des Stralsunder Ostseebüros des WWF Deutschland. Aus der Glücksspirale und dem Gewinnspiel "Sieger-Chance" wurden zu gleichen Teilen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, der Deutsche Olympische Sportbund und die Freie Wohlfahrtspflege unterstützt.

Im vergangenen Jahr konnten sich laut Lotto-Gesellschaft die Tipper in MV über 23 Großgewinne von mindestens 50 000 Euro freuen, acht davon über das Traditionsspiel 6 aus 49. Der größte Einzelgewinn - 9,1 Millionen Euro - ging an eine Familientippgenmeinschaft in Schwerin. Es war der 50. Millionen-Gewinn in Mecklenburg-Vorpommern, wie es hieß. Den höchsten Gewinn aller Zeiten in MV habe eine Tippgemeinschaft in Rostock 2006 erhalten: knapp 14 Millionen Euro. 2011 konnte sich demnach ein Tipper im Landkreis Vorpommern-Rügen über 12,76 Millionen Euro freuen.

Um das Lotto-Spielen im Wettbewerb mit Internet-Angeboten attraktiver zu machen, soll der Gewinnplan für 6 aus 49 in diesem Jahr geändert werden, wie Stapelfeld ankündigte. Millionengewinne sollen künftig häufiger möglich sein. Dafür werde allerdings der Tipp-Einsatz von bisher einem auf 1,20 Euro angehoben.