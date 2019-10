Stralsund/Essen. Nach dem sexuellen Missbrauch eines Mädchens in Stralsund hat sich einer der beiden Tatverdächtigen (32) bei der Polizei in Essen (Nordrhein-Westfalen) gestellt. Er wird am morgigen Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen seinen mutmaßlichen Komplizen (16) war bereits am Freitag Haftbefehl erlassen worden. Er wurde in die zuständige Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die beiden Männer werden verdächtigt, sexuelle Handlungen an der Minderjährigen begangen zu haben. Zu dem Vorfall soll es bereits am vergangenen Dienstagabend in der Wohnung eines der Tatverdächtigen gekommen sein. Die Straftat wurde jedoch erst am Donnerstag angezeigt.