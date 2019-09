Hagenow-Land. Weil ein Mann in einem Regionalzug einen Mitreisenden beleidigte und bedrohte, kam es auf der Strecke von Schwerin nach Hamburg am Dienstag zu mehreren Zugverspätungen. Aufgrund des Vorfalls stoppte der Zugbegleiter die Weiterfahrt des Zuges am Bahnhof Hagenow Land. Den übrigen 250 Reisenden des Zuges erschien der außerplanmäßige längere Halt zu lang. Sie entschieden geschlossen, auszusteigen und in einen Folgezug in Richtung Hamburg umzusteigen.

Zeugen schilderten den herbeigerufenen Polizisten, dass eine männliche Person einen Mitreisenden beleidigt habe. Um sich den verbalen Attacken des Mannes zu entziehen, schloss sich dieser in die Zugtoilette ein. Der Randalierer schlug daraufhin mit den Fäusten gegen die Tür der Zugtoilette und beleidigte den Mann weiter.

Täter stand unter Alkoholeinfluss

Polizeibeamte führten den Mann schließlich aus dem Zug. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,28 Promille festgestellt. Zudem gab es Anzeichen dafür, dass er Drogen konsumiert hatte. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Drei Züge verspäteten sich auf der Strecke infolge des Vorfalls um rund eineinhalb Stunden.