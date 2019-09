Stralsund. 140 Beamte von Bundespolizei und Zoll haben am Mittwochabend acht Restaurants und Wohnungen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen durchsucht und dabei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Der Einsatz richtete sich gegen zwei Männer, die im Verdacht stehen, Menschen aus dem Ausland nach Deutschland geschleust zu haben. Diese wurden dann laut Polizei in prekären Arbeitsverhältnissen in Restaurants beschäftigt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die mutmaßlichen Schleuser, die selbst aus Mazedonien stammen, für die illegal nach Deutschland eingereisten albanischen und mazedonischen Staatsangehörigen den Aufenthalt und eine illegale Beschäftigung in der Gastronomie organisiert haben. Die Menschen seien zu ungünstigen Arbeitsbedingungen schwarz beschäftigt und ihnen sei Arbeitsentgelt vorenthalten worden, sagt Torsten Tamm, Sprecher der Bundespolizei in Bad Bramstedt.

Verdächtigen droht Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren

Polizisten tragen Beweismittel in Kartons aus einem Lokal auf Rügen

Foto: Bundespolizei

Bei der unter Federführung der Staatsanwaltschaft Stralsund durchgeführten Razzia in Binz auf Rügen sowie in Elsterwerda (Brandenburg) und Riesa (Sachsen), "wurden vier unerlaubt aufhältige Personen, zwei albanische und zwei mazedonische Staatsangehörige, festgestellt", sagt Tamm und fügt hinzu, dass unter anderem Geschäftsunterlagen, Bescheinigungen, Computer und Speichermedien sichergestellt wurden.

Laut Tamm müssen im Falle einer Verurteilung die Männer mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen.