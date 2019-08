Boizenburg. Ein brutaler Angriff auf drei Besucher hat das sonst so friedliche Musikfestival Hügelrock im rund 70 Kilometer östlich von Hamburg gelegenen Boizenburg (Mecklenburg-Vorpommern) überschattet. Zeugen berichteten, dass am Freitagabend auf dem Campingplatz abseits des Festivalgeländes drei Männer zusammengeschlagen wurden, nachdem sie an ihrem Platz eine Flagge des Fußballclubs FC St. Pauli gehisst hatten. Auch der Veranstalter, Mel John Sussmann, bestätigt gegenüber dem Abendblatt diesen Vorfall. "Andere Besucher haben mir berichtet, dass die drei Männer keinerlei Auseinandersetzung gesucht haben und offenbar nur wegen der Flagge von zwei Männern angegriffen wurden."

So kam auch schnell unter den Besuchern der Verdacht auf, dass es sich bei den beiden Angreifern um Anhänger der Hooligan-Szene handeln könnte. Doch dies sei nur Spekulation, zumal die Täter nicht gefasst wurden. Dabei kommt von den Festival-Besuchern auch Kritik an der Polizei auf, die erst recht spät am Einsatzort eintraf.

Ein Opfer konnte das Krankenhaus wieder verlassen

Laut der örtlichen Polizei sei diese in dem ländlichen Bereich nicht so stark besetzt. "Wir haben nicht wie in Hamburg binnen fünf Minuten 20 Streifenwagen zusammen", sagte ein Beamter dem Abendblatt. Zudem soll es parallel einen Verkehrsunfall gegeben haben, wo die örtlichen Beamten gebunden waren. So mussten aus den umliegenden Orten Polizisten zusammengezogen werden.

Wie schwer die drei Festival-Besucher bei dem Angriff verletzt wurden, konnte die örtliche Polizei auf Anfrage nicht sagen. Laut Veranstalter sind alle mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen. "Einer soll die Klinik wieder verlassen haben", sagte Sussmann, der am Sonnabend zu dem Zelt der drei Männer gegangen war, dort aber niemand antreffen konnte. "Ich hoffe, den beiden anderen geht es auch bald wieder gut", sagte der Veranstalter, den der Vorfall sehr beschäftigt: "Das ist mehr als schlimm."

Veranstalter zieht Konsequenzen

All die Jahre zuvor sei es immer friedlich geewesen. "Selbst Familien sind hier auf dem Festivalgelände." Etwa 1000 Besucher zählt die Veranstaltung "Hügelrock" jährlich, bei der Gruppen wie Torfrock ("Beinhart") auftreten. Diese stand auch am Freitagabend auf der Bühne.

Um für mehr Sicherheit zu sorgen, hat der Veranstalter den Sicherheitsdienst aufgestockt und lässt mehr dunkle Ecken abseits des Festivalgelänge ausleuchten.