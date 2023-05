Polizei Schleswig-Holstein: 29-jähriger Seat-Fahrer prallt in Wentorf gegen einen Baum

Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Der Fahrer verletzte sich schwer. Was die Polizei sagt.

Wentorf. Ein 29-Jähriger ist am Donnerstag gegen 21.15 Uhr auf dem Ostring in Wentorf kurz vor dem Wohltorfer Weg Richtung Reinbek mit seinem weißen Seat von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto rutschte nach rechts in den Graben und prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Polizei Schleswig-Holstein: Ein Unfallschwerpunkt ist die Straße nicht

Warum sein Fahrzeug in der langgezogenen Linkskurve nach rechts in den Graben und dann gegen den Baum fuhr, ob Alkohol im Spiel war oder der 29-jährige Unfallfahrer einfach einen Moment abgelenkt worden war, konnte die Polizei am Freitag nicht sagen. Ein Unfallschwerpunkt sei die Straße nicht. Der Seat musste abgeschleppt werden.