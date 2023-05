Wähler mischen Karten in Aumühle und Wohltorf neu

Wer gewinnt die anstehenden Bürgermeisterwahlen in Aumühle und in Wohltorf? Im Juni entscheiden die Gemeindevertretungen.

Aumühle/Wohltorf. Im Kreis Herzogtum Lauenburg hat die Wahlbeteiligung in manchen Orten mit Mühe ein Drittel aller Wahlberechtigten erreicht, so etwa in Lauenburg. Ganz anders die Situation in Aumühle und Wohltorf. Mit fast 62 beziehungsweise gut 63 Prozent liegen beide Orte deutlich über dem Durchschnitt in Kreis und im Land. Doch dies ist nicht die einzige Besonderheit.

In beiden Gemeinden ist hochgradig unklar, wer jeweils zum Bürgermeister gewählt werden wird. In Aumühle würde der Grüne Amtsinhaber Knut Suhk erneut antreten, doch CDU wie UWG liegen weiter klar vor den Grünen. In Wohltorf ist Amtsinhaber Gerald Dürlich von der Wählergemeinschaft Wohltorf (WW) inzwischen 83 Jahre alt. Er hat sich bislang nicht zu einer erneuten Kandidatur erklärt. Dazu kommt ein Wahlergebnis, das eine Machtverschiebung innerhalb der Gemeindevertretung zeigt.

Für Bürgermeisterwahlen sind die Karten neu gemischt

Die WW hat mit 34 Prozent (minus 6,1 Prozent) zwar weiter klar die Nase vorn, gefolgt von den Grünen mit 28 Prozent (minus 5,5 Prozent). Die FDP hat mit einem Plus von 9,3 Prozent und jetzt 23,7 Prozent jedoch mächtig aufgeholt. Die SPD erreicht nur 14,2 Prozent, hat aber gegen den Trend um 2,3 Prozent zugelegt. 2018 hatten die Grünen gegen Dürlich Wolf Dieter Lentz ins Rennen geschickt, der jedoch deutlich unterlag.

In Aumühle geht die CDU mit 30,8 Prozent der Stimmen (plus 6,5 Prozent) als stärkste Fraktion aus der Wahl hervor. Auf Platz zwei abgesackt ist die UWG (29,6 Prozent, minus 4,2 Prozent), dahinter die Grünen (24,4 Prozent, plus 3,6 Prozent), gefolgt von der SPD mit 13,1 Prozent (minus 1 Prozent). Damit ergibt sich folgendes Bild für die Sitzverteilung: CDU sechs Sitze, Grüne vier, UWG drei und SPD zwei. Die konstituierende Sitzung für die Gemeindevertretung ist für Donnerstag, 22. Juni, angesetzt, um 20 Uhr, in der Sporthalle in der Ernst-Anton-Straße 27.

Die Union überflügelt in Aumühle die UWG

In die künftige Gemeindevertretung Wohltorf entsendet die WW fünf Gemeindevertreter, die Grünen vier, die FDP drei und die SPD kommt auf zwei Sitze. Zur konstituierende Sitzung kommt das Gremium am Mittwoch, 14. Juni, um 19.30 Uhr, in der Aula der Grundschule Wohltorf (Alter Knick 22) zusammen. Mit den konstituierenden Sitzungen ist in beiden Gemeinden die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters verbunden.

