Eigentürmer bedauert fehlende Kommunikation mit den Wentorfer Bürgern. Was die Initiative Wertewandel-Weide nun vorhat.

Wentorf Trauerweide am Casinopark bleibt vorerst stehen

Wentorf. Diese Nachricht soll gefeiert werden: „Unsere geliebte Trauerweide bleibt vorerst erhalten“, freuen sich die Mitstreiter der Initiative Wertewandel-Weide. Die hat sich im Dezember gegründet, nachdem Aldi Nord seine Erweiterungspläne im Casinopark bekräftigt hat. Aldi ist Ankermieter in dem Einkaufszentrum und möchte seit Jahren seine Verkaufsfläche vergrößern. In dessen Zuge aber müsste die rund 60 Jahre alte Trauerweide auf der südlichen Seite hin zum Parkplatz gefällt werden.

Der stattliche Baum hat wegen seiner Größe und Schönheit viele Fans. Rund 600 Kunden aus Wentorf, Bergedorf und Umgebung haben sich mit ihrer Unterschrift für den Erhalt des Baumes und gegen eine zusätzliche Versiegelung von Flächen ausgesprochen. Mit diesem Gegenwind hatte der Eigentümer des Casinoparks, die Swiss Life Asset Managers Deutschland, wohl nicht gerechnet.

Swiss Life möchte nun künftig Offenheit und Transparenz herstellen

Der Sprecher bedauerte jetzt gegenüber der Initiative, dass die Einbindung der Bürger in der Vergangenheit nicht ideal gelaufen war. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ist Eigentümer der Flächen seit 2020, ein Jahr zuvor hatte die Wentorfer Politik bereits mit der B-Plan-Änderung die Grundlage für die Erweiterung geschaffen.

Die Swiss Life möchte nun künftig Offenheit und Transparenz herstellen und bietet einen Bürgerdialog an, in dem auch die Gestaltung des Casinoparks thematisiert werden soll. Der Eigentümer rechnet mit Ergebnissen im zweiten Quartal diesen Jahres. Aktuell befinde er sich noch in engem Austausch mit der Gemeinde und Aldi Nord. „Wir begrüßen diese Idee ausdrücklich und hoffen sehr, dass eine wirkliche Mitsprache der Wentorfer bei der Gestaltung ihres Einkaufs- und Lebensraums ermöglicht wird“, sagt Reiner Freund, Mitbegründer der Initiative.

Noch mehr aber freut ihn die Nachricht, dass die Trauerweide vorerst stehen bleibt. Mit „vorerst“ ist laut dieses Frühjahr gemeint. Im Februar endet die Fällfrist, ab Oktober beginnt sie wieder. „Das wollen wir feiern und planen im Frühjahr, sobald es wieder wärmer und die Äste wieder grün sind, eine Feier mit Musik und Kuchen“, sagt Freund. Der genaue Termin wird auf der Internetseite https://wertewandelweide.wixsite.com/werteweide/about-4 bekannt gegeben.

