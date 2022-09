Bürgermeisterwahl Wentorf: Was wollen Sie von den Kandidaten wissen?

Wentorf. Raumnot in der Kita, der Grundschule, der Offenen Ganztagsschule und im Gymnasium. Die Politik will, dass zuerst die Kita zugunsten der Offenen Ganztagsschule aufgestockt wird, damit diese endlich eigene Räume erhält. Angesichts dieser Gemengelage zanken sich Politik und Verwaltung aber noch langatmig, wo der Kita-Betrieb während des Umbaus laufen soll. Ein Thema, das Wentorf umtreibt. Am Sonntag, 6. November, ist Bürgermeisterwahl in Wentorf, sind die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde aufgerufen, darüber abzustimmen, wer künftig derlei Konflikte moderieren, wer an der Spitze der Verwaltung stehen soll. Zur Wahl stehen zwei Herausforderer und ein Amtsinhaber, zwei Männer und eine Frau. Im Triell treffen Sie nun aufeinander, und jeder kann Fragen stellen.

Zurzeit wirkt das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung angespannt. Kann der künftige Verwaltungschef oder die -chefin da ab 1. Februar 2023 – Datum für den Amtsantritt – noch etwas retten? Welche Rolle kann und will er oder sie eigentlich bei den Entscheidungsprozessen in der Gemeinde spielen? Diese und ähnliche Fragen beantworten die Bewerberin und die beiden Bewerber um das Amt während einer Podiumsdiskussion am Freitag, 23. September. Gastgeber ist das Gemeindewahlamt. Los geht es um 19 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsschule (Achtern Höben 3). Die Fragen stellt Alexander Sulanke, Redaktionsleiter der Bergedorfer Zeitung.

Bürgermeisterwahl Wentorf: Triell als hybride Veranstaltung

Zur Wahl stehen am 6. November Diplom-Verwaltungsfachwirtin und Reinbeks Amtsleiterin Kathrin Schöning (38), der aktuelle Wentorfer Bürgermeister Dirk Petersen (65) sowie Politikwissenschaftler und PR-Fachmann Maurice Küchenmeister (27). Sie sind alle parteilos, Wentorfs Parteien – CDU, SPD, Grüne und FDP – unterstützen mittlerweile allerdings alle Kathrin Schöning. Die Bevölkerung kann aber durchaus andere Favoriten haben.

Maurice Küchenmeister (27).

Foto: Susanne Tamm

Und auch eigene Fragen an das Trio formulieren: Sowohl die Gäste in der Schulaula haben die Chance, sich zu Wort zu melden, als auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Podiumsdiskussion von zu Hause aus verfolgen: Denn der Abend wird als hybride Veranstaltung geplant – sowohl in Präsenz in der Gemeinschaftsschule Wentorf als auch im Live-Stream, abzurufen über einen QR-Code auf der Homepage www.wentorf.de; in der Aula finden 150 von etwa 11.000 Wahlberechtigten Platz.

Dirk Petersen (65), Amtsinhaber.

Foto: Undine Gerullis

Auch besteht die Möglichkeit, schon vorab Fragen an das Gemeindewahlamt zu schicken. Sie werden am Diskussionsabend ebenfalls berücksichtigt. Die Diskussion wird aufgezeichnet und kann bis zum Wahltag auf der Website abgerufen werden. Deshalb lohnt es sich auch für Menschen, die an dem Abend keine Zeit haben, vorab Fragen zu formulieren (per E-Mail an die Adresse wahlen@wentorf.de). Drei Tage nach dem Vorstellungsabend beginnt die Briefwahl. Wer sich vorab noch ein Bild von der Bewerberin und den Bewerbern machen will, hat also noch die Möglichkeit dazu.

Kathrin Schöning (38).

Foto: Undine Gerullis

Wahlberechtigt sind Wentorferinnen und Wentorfer von 16 Jahren an. Vielleicht wollen die Jungwählerinnen und Jungwähler der Kandidaten und den Kandidaten auch einmal auf den Zahn fühlen? Hat die Gemeinde sie überhaupt noch auf dem Schirm? Das Jugendzentrum Prisma ist wegen Personalmangel schon lange verwaist. Und an ihren eigenen Treffpunkten am Casinopark oder im Pavillon am Henkenhoop sind sie auch nicht gerngesehen.

Weitere Fragen könnten auf Wentorfs Ortsmitte abzielen. Gibt es die überhaupt? Oder ist Wentorf nur ein Straßendorf? Und falls es ein Zentrum gib: Wo ist es, wie könnte es schöner werden? Fragen über Fragen.

Live-Stream: Freitag, 23. September, von 19 Uhr an unter www.wentorf.de Fragen per E-Mail anwahlen@wentorf.de