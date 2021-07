Einbruch beim Tierarzt in Wentorf - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in Wentorf Zeugen (Symbolfoto).

Wentorf. Ein neuer Fall beschäftigt die Kriminalpolizei Reinbek: In der Nacht zu Montag sind bisher unbekannte Täter in die Tierarztpraxis von Dr. Peter Koeppel am Südring in Wentorf eingebrochen. Der Tatzeitraum wird auf Montagabend, 19. Juli, gegen 19.15 Uhr, bis Dienstagmorgen, 20. Juli, um 8.15 Uhr eingegrenzt.

Die Täter drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein und durchsuchten die Praxisräume. Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes gibt es noch nicht. Die Kripo Reinbek hat die Ermittlungen übernommen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei unter Telefon 040/7277070 melden.