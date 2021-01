Lucas Siemers ist der neue SPD-Fraktionsvorsitzende in Wentorf. Er ist Nachfolger von Andrea Hollweg, die nach 10 Jahren aus beruflichen Gründer im Ehrenamt kürzertreten will. Siemers war bereits als Teenager im Kinder- und Jugendbeirat aktiv und arbeitet in der Reinbeker Verwaltung.