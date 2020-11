Wentorf/Hamburg. Die Buhck Gruppe setzt weiter auf ihren Hamburger Standort in Billbrook . Der Umweltdienstleister, in vierter Generation geführt von den Brüdern Dr. Henner Buhck und Thomas Buhck, investiert 14 Millionen Euro in die Erweiterung und Modernisierung des Standortes an der Liebigstraße. Auf den etwa 40.000 Quadratmetern Betriebsfläche werden künftig bis zu 260.000 Tonnen Abfall jährlich umgeschlagen. Der Abfall wird von dort aus zur Wiederverwertung oder auf eine Deponie gebracht.

Denn in dieser Woche zieht der Containerdienst BAR Buhck Abfallverwertung und Recycling GmbH & Co. KG vom Billbrookdeich an die Liebigstraße 64 und wird sich das Gelände mit der dort seit 2006 ansässigen Gewerbeabfallsortieranlage Bestsort Hamburg GmbH & Co. KG teilen. Mit dem jetzt fertiggestellten ersten Bauabschnitt bietet der Standort ab sofort etwa 14.000 Quadratmeter Lager- und Bearbeitungsfläche. Dort sind zwei Umschlagshallen neu gebaut und ein Hallentrakt so erweitert worden, dass Kunden ihren Abfall dort selbst anliefern können.

Buhck Gruppe plant weitere Hallen und Lager

„An unserem alten Standort waren die Erweiterungsmöglichkeiten ausgeschöpft“, berichtet Dr. Henner Buhck, geschäftsführender Gesellschafter. „An der Liebigstraße konnten wir nun die passenden Gegebenheiten für eine bessere Trennung und Sortierung der Abfälle schaffen.“ Dies biete dem Unternehmen die Möglichkeit, langfristig weiter zu wachsen, weiteren Wünschen der Kunden gerecht zu werden sowie ein sicherer Arbeitgeber in der Region zu bleiben.

Bis 2023 erschließt Buhck in weiteren Bauabschnitten auf zwei angrenzenden Grundstücken an der Liebigstraße zusätzliche Recycling- und Dienstleistungsmöglichkeiten in der Abfallwirtschaft. Markus Horstkötter, Geschäftsführer der BAR Buhck Abfallverwertung und Recycling GmbH erläutert: „Zunächst wird ein Betriebsplatz für die stetig steigende Anzahl der Container und Fahrzeuge erschlossen. Im nächsten Schritt erfolgt der Bau einer weiteren Halle mit 4500 Quadratmeter Lager- und Behandlungsfläche. Abschließend wird im vierten Bauabschnitt ein neues Verwaltungsgebäude an der Liebigstraße errichtet. So entsteht eines der größten und modernsten Abfallwirtschaftszentren in Hamburg.“ Die Buhck Gruppe hat die BAR 2010 vom Veolia-Konzern übernommen.

Local Player:

Die Buhck-Gruppe ist einer der größten Umweltdienstleister in Norddeutschland. Mit derzeit etwa 1000 Mitarbeitern erwirtschaftete sie im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 135 Millionen Euro. Die Gruppe ist in den Geschäftsfeldern Abfallverwertung, Rohr- und Kanalservice sowie Beratungsdienstleistungen aktiv.

Ihre 32 Unternehmen verteilen sich auf 16 Standorte in und um Hamburg. Der Firmensitz war 75 Jahre in Bergedorf, bevor das Unternehmen nach Wentorf ging. 2022 will die Buhck- Gruppe nach Reinbek in das einstige Rowohlt-Haus am Völckers Park ziehen. ​