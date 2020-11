Wentorf. Das richtige Buch für schwierige Zeiten hat die Wentorferin Simone Holthaus jetzt geschrieben: Die Heldin ihres ersten Romans „Lost Place – Jellas Geheimnis“ hat es nicht leicht: Doch anders als bei anderen 15-Jährigen macht ihr nicht allein der Weg ins Erwachsenenleben mit all seinen Unsicherheiten und Selbstzweifeln zu schaffen. Nein, Jella hat noch mit anderem Problemen zu kämpfen: Ihre Mutter leidet am einer psychischen Erkrankung und ihr Vater interessiert sich vor allem für seine Firma. Als ihre Mutter in eine Klinik muss, und ihr Vater auf Geschäftsreise in die USA, schicken sie sie zu einer alten Freundin aufs Dorf.

Verständlich, dass Jella davon alles andere als begeistert ist. Doch wider Erwarten findet sie sich dort besser zurecht als zu Hause und deckt schließlich sogar noch ein spannendes Familiengeheimnis auf, etwas Romantik kommt auch noch ins Spiel. Schließlich wächst sie nach dieser harten Phase sogar noch an der Krise. „Das war beim Schreiben gar nicht das Ziel, aber irgendwie hat sich die Erzählung zu einer Mutmach-Geschichte entwickelt“, verrät Simone Holthaus. „Die Möglichkeit, sich durch eine Krise auch positiv zu verändern – das hat mich gereizt.“

Die 46-jährige ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, lebt mit ihrem Mann, der 15-jährigen Tochter und dem elfjährigen Sohn seit fünf Jahren in Wentorf. „Wir lesen alle unheimlich gern, sagt sie. „Und ich selbst schreibe auch genauso gern – sogar Berichte.“

Ein eigenes Buch zu schreiben, davon hat die heute 46-Jährige schon immer geträumt. Und da sie sich brennend für die Phase des Erwachsenwerdens interessiert – auch beruflich – war klar, dass es darum gehen sollte. „Mir fehlte eigentlich nur immer die richtige Idee“, verrät die Wentorferin.

Denn allein die klassische Coming-of-Age-Geschichte war ihr dann doch nicht genug. Erst auf Spaziergängen auf der Lohe kam ihr ein Gedanke: „Die Historie der Bundeswehr in Wentorf kannte ich natürlich. Und irgendwann dachte ich, das könnte man doch eigentlich mal verknüpfen. Ich wollte irgendein Geheimnis mit einbauen, das aus der Vergangenheit noch die Gegenwart beeinflusst.“ Alles sei frei erfunden, betont sie: „Es gab diesen Skandal bei der Bundeswehr nicht. Ich fand es nur spannend, mir eine Institution vorzustellen, wo irgendetwas unter den Teppich gekehrt worden ist.“

Dann habe sie sich in ihrer Freizeit, wenn die Familie gerade nicht zur Hause war, mit dem Laptop aufs Sofa gesetzt und „dann floss die Geschichte eigentlich wie von selbst aus mir heraus“. Weder habe sie vorher groß die Handlung geplant noch die Figuren nach irgendwelchen psychotherapeutischem Wissen entworfen. „Einige Dinge kenne ich natürlich durch meinen Beruf, wie die psychische Erkrankung von Jellas Mutter, aber eigentlich spielte mein beruflicher Hintergrund keine Rolle“, sagt Holthaus.

Ihrem Mann und ihren Kindern erzählte sie nichts von ihrem „kleinen Geheimprojekt“. Erst als das Buch 2018 fertig war, gab sie es ihrem Mann und einer Freundin zu lesen. „Die beiden haben mich erst ermutigt und gesagt: ,Schick das doch mal einem Verlag.’“ Das hat geklappt: Der Verlag „Papierfresserchen“ hat ihr Buch gerade herausgegeben. Jetzt kann es jeder im Buchhandel für 10,77 Euro (ISBN 978-3-96074-298-2) bestellen. Bisher hat sie schon viel positive Resonanz bekommen, auch ihrer Tochter hat es gefallen. Jetzt hat sie schon eine Idee für ein zweites Buch: Wieder eine Geschichte über das Erwachsenwerden – aber keine Fortsetzung.