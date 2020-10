Wentorf. Als ihre Mutter Maike Haack den Zeitungsbericht über einen verlorenen und einen gefundenen Ring unter die Nase hielt, wusste die Bergedorferin sofort: „Das ist meiner!“ Noch mit dem Telefon ihrer Mutter rief sie die Finderin Corinna Spanhake in Wentorf an. „Da sie mir die Inschrift nennen konnte, wusste ich, sie ist die rechtmäßige Besitzerin“, erzählt die Wentorferin.

Ring ziert blauer Achat mit eingraviertem Wappen

„Darin ist der Name meines Schwiegervaters eingraviert“, berichtet Maike Haack. „Denn er war der Trauring meiner Schwiegermutter.“ Nach deren Tod hat deren Mann den Goldring für Maike Haack umarbeiten lassen. Seitdem ziert ihn ein blauer Achat mit dem eingravierten Familienwappen. „Ich war sehr traurig, als ich ihn verloren hatte“, sagt die Bergedorferin. Sie hatte schon nicht mehr daran geglaubt, das Familienschmuckstück jemals wiederzufinden.

Ende Juni war sie zum Einkaufen in Wentorf. „Den Ring hatte ich abgenommen und mir in den Schoß gelegt, weil ich mir die Hände desinfizieren wollte“, erinnert sie sich noch. Dann sei er plötzlich weg gewesen. „Er muss mir dann beim Aussteigen auf dem Parkplatz auf den Boden gefallen sein.“

Die Finder fuhren zuerst mit dem Auto darüber

Allerdings war ihr völlig entfallen, dass sie und ihre Familie noch beim Thai-Imbiss am Südring angehalten hatten, um etwas zu essen mitzunehmen. „Überall hatte ich nach dem Ring gesucht: Beim Möbelpark, beim Discounter, nur dort habe ich nicht gefragt“, sagt Maike Haack.

Die ehrliche Finderin tröstet sie: „Auch wenn Sie dort auf dem Parkplatz gesucht hätten, hätten Sie den Ring nicht entdeckt“, sagt Corinna Spanhake. „Wir sind – ehrlich gesagt – darüber gefahren und haben das Schmuckstück dadurch freigelegt. Wie eine Elster habe ich es im Schotter golden blitzen sehen und zugegriffen. Meine Tochter hätte ihn gern behalten: Denn ihr gefiel der blaue Achat.“ Das sei für sie jedoch nicht infrage gekommen.

Harriet Spanhake hofft auf erlösenden Anruf

Schließlich weiß sie, wie sehr ein Verlust eines solchen Familienschmucks schmerzen kann: Denn wie berichtet, hat ihre Mutter Harriet Spanhake (90) am 11. September den Goldring ihrer Mutter Rosa Harrison verloren. Diese war Halbjüdin und hatte das Stück Familiengeschichte während der Flucht aus Südpolen mit sich und ihren beiden Töchtern zum Ende des Zweiten Weltkriegs in die Lüneburger Heide gerettet. Die Spanhakes haben auf den schlichten Goldring mit Koralle-Cabochon einen Finderlohn in Höhe von 100 Euro ausgesetzt.

Vermutlich ist Harriet Spanhake das Schmuckstück auf dem Weg vom Friseur in Bergedorf im Taxi oder auch am Mühlenweg vom Finger gerutscht. Sollte ihn jemand entdecken, erreicht er Corinna Spanhake unter der Telefonnummer 040/53 26 55 86. Sollte dieser Anruf kommen, dann kann Corinna Spanhake auch voller Freude die Flasche Champagner öffnen, die ihr Maike Haack zusammen mit vielen Glücksbringern als Finderlohn für ihren Ring geschenkt hat.