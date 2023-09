Polizei Herzogtum Lauenburg: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Schwarzenbek

Bei dem Unfall in der Kollower Straße in Schwarzenbek wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Schwarzenbek. Am Dienstagnachmittag kam es in Schwarzenbek gegen 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes die Kollower Straße in Richtung der Gülzower Straße. Dabei übersah sie den Ford eines 67-Jährigen. Der Mann hatte am rechten Straßenrand geparkt, um sich mit einem Bekannten zu unterhalten. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw auf das Auto auf.

Unfall mit zwei Schwerverletzten und hohem Sachschaden

Wie Polizeisprecherin Jacqueline Fischer mitteilt, wurden beide Beteiligten bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand zudem ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da sich der Unfallort am rechten Straßenrand befand, konnte der Verkehr vorbeigeleitet werden.