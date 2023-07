Kultursommer am Kanal: Möllner Folkband spielt für Inklusionsprojekt

Salem. Die Möllner Folkband unter Leitung von Lorenz Stellmacher gibt es seit etwa zehn Jahren. Ihren Namen hat sie vom Probenort, die Musiker kommen jedoch aus Büchen, Krummesse, Roseburg, Güster, Ratzeburg, Mölln oder Grambek. Unter dem Motto „Vielfalt und Integration“ laden sie zum Benefizkonzert nach Salem.

Motto der Folknacht ist Vielfalt und Integration

Im Rahmen des Kultursommers erklingen in der Kulturscheune in Salem (Seestraße 42) am Donnerstag, 27. Juli, ab 19.30 Uhr Melodien, die so vielfältig ist, wie die Zusammensetzung der Band und deren Instrumente: Gitarren, Akkordeon, Bass und Flöten. Zu hören sein wird internationale Folkmusik aus Schweden, Frankreich, Italien, Finnland und anderen Ländern. Karten zum Preis von 12 Euro gibt es an der Abendkasse. Tickets können aber auch per E-Mail an info@stiftung-herzogtum.de oder unter 04542/87000 reserviert werden.

Die Einnahmen aus dem Eintritt kommen dem Projekt „Mölln Inklusiv“ zugute. „Mölln Inklusiv“ soll das Bewusstsein für einen inklusiven Sozialraum in der Stadt und das Bewusstsein für Inklusion im Alltag fördern. Städte, Gemeinden, Ämter und Kreise sollen barrierefreier, kinderfreundlicher und somit insgesamt lebenswerter für alle Bewohner und Besucher werden.