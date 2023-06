Möllner Folksfest – bekannte New Yorker Band kommt

Hazmat Modine aus New York kommen auf ihrer Bonfire Tour 2023 am 10. Juni auch nach Mölln.

Mölln. Zum 17. Mal wird es in Mölln im Sommer ein „Folksfest“ geben. Das erste Folksfest im August 1993 war die direkte Antwort der Zivilgesellschaft auf die Möllner Brandanschläge von 1992. Es wurde als „Festival der internationalen Begegnung“ in der Möllner Innenstadt präsentiert. Seine Botschaft gilt bis heute: Vielfalt und Lebensfreude statt Rassismus und Hass.

Zur 17. Auflage des Festivals, das alle zwei Jahre ausgerichtet wird, hat der Verein „Miteinander leben“ wieder namhafte internationale Bands und Interpreten für exklusive Auftritte in der Till-Eulenspiegel-Stadt gewonnen. Am Sonnabend, 10. Juni, treten auf der Bühne im Innenhof des Stadthauptmannshofs (Hauptstraße 150) diverse Gruppen aus Deutschland, England und Skandinavien auf. Höhepunkt wird Hazmat Modine aus New York sein, die auf ihrer Bonfire Tour 2023 in Mölln Station machen.

New Klezmer, Blues und Soul mit Hazmat Modine

Seit Hazmat Modine 2007 das erste Mal nach Europa kam, haben sie sich eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Sie spielten nicht nur hier, sondern bereisten auch China, Australien, Neuseeland, Malaysia, Brasilien und Mexiko. Die Band verbindet in einzigartiger Weise New-Klezmer mit Blues und Soul. „Da werden in Europa entstandene Stilistiken im Schmelztiegel New York zu einer Großstadt-Weltmusik, die überdies noch ausgesprochen tanzbar ist“, beschreiben die Folksfest-Organisatoren den Stil der Band. Mit zahlreichen Live-Auftritte in Nordamerika, Europa und Asien hat sich Hazmat Modine einen klangvollen Namen in der Weltmusik-Szene erspielt.

Sängerin Laura Nyhänen ist mit ihrer Band Uusikuu am 23. Juni in der Lauenburgischen Gelehrtenschule in Ratzeburg zu Gast.

Foto: Uusikuu Photo by Paul Medley 2016 / Paul Medley

Neu im Programm: Seebühne am Schulsee

Neben dem Top-Act aus New York sind beim Folksfest, das um 17 Uhr beginnt, auch Pomana aus Schweden, die dänisch-österreichische Formation Funky Currywurst Brothers sowie das deutsch-britische Duo Andy Cutting und Gudrun Walther dabei. Gegen 19.30 Uhr wartet auf die Besucher ein neues Programmelement: eine gemeinsame See-Session auf der Seebühne am Schulsee. Nach einer Pause beginnt dann um 20.45 Uhr das Abendprogramm mit Hazmat Modine. Der Eintritt kostet zehn Euro, Kinder haben freien Eintritt. Karten können unter info@folksfest-moelln.de reserviert werden.

Weitere Konzerte folgen am 12. Juni um 19 Uhr mit dem Duo Budweis & Meyering sowie Peter Kerlin und Jens Kommick am 30. Juni um 20 Uhr in der Lohgerberei am Bahide-Arslan-Gang in Mölln. Finnischer Tango mit Laura Nyhänen und ihrer Band Uusikuu erklingt am 23. Juni um 20 Uhr in der Aula der Lauenburgischen Gelehrtenschule (Bahnhofsallee 22) in Ratzeburg.

Fokus auf Mitmachkonzerte in den Schulen

Ein besonderer Fokus wird beim diesjährigen Festival auf die begleiteten Schul-Mitmachkonzerte gelegt. Ihnen soll im Zuge des Programms „Share my Music“ mehr Raum gegeben werden. Vom 8. bis 31. Juni werden fast alle angereisten Musikgruppen die Vielfalt europäischer Weltmusik in den Schulen der Region präsentieren und erklären. Der genaue Spielplan mit allen Bands und Zeiten ist unter www.folksfest-moelln.de einzusehen.