Feuerwehr Schleswig-Holstein: Eine Toter und eine Verletzte bei Feuer in Mölln

Aus ungeklärter Ursache ist in einem stark vermüllten Haus in Mölln ein Feuer ausgebrochen. Es gab einen Großeinsatz der Feuerwehr.

In einem stark vermüllten Haus an der Heisterbrede 5 in Mölln ist am 14. Mai ein Feuer ausgebrochen. Der Besitzer starb in den Flammen.

Mölln. Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag, 14. Mai: In der Möllner Waldstadt brannte ein Bungalow. Der Bewohner des Hauses an der Heisterbrede kam in den Flammen ums Leben, seine Frau überlebte den Brand verletzt. Der Notruf erreichte die Regionalleitstelle um 1.39 Uhr. Der Anrufer teilte mit, dass es einen Brand an dem Haus gebe und sich eine Person im Gebäude befände. Es wurde sofort Großalarm für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst.

Der ältere Mann hatte das Gebäude offenbar verlassen und war dann zurückgekehrt, vermutlich um noch etwas zu holen. Er starb in den Flammen und konnten nur noch tot geborgen werden. Die verletzte Frau wollte ihm ins Haus folgen, bis dahin waren aber die Rettungskräfte eingetroffen und konnten sie davon abhalten.

Feuerwehren kämpften mit Schaum und Wasser gegen den Brand

Die Feuerwehrleute aus Mölln, Grambek und Breitenfelde fanden einen stark verqualmten und auch stark vermüllten Einsatzort vor. Offensichtlich handelte es sich um einen sogenannten Messi-Haushalt, in dem sich in vielen Ecken der Müll türmte. Die Retter bekämpften die Flammen zunächst mit zwei C-Rohren. Die Retter löschten das aufgestapelte Mobiliar und das Haus mit Wasser und Schaum.

Bei den Löscharbeiten wurde alles mit Schaum abgedeckt, um die immer wieder auflodernden Flammen zu ersticken. Mit Atemschutzgeräten gingen sie schließlich ins Gebäude, um den Toten zu bergen. Der Zugang zum Gebäude gestaltete sich allerdings schwierig, da sämtliche Rollläden geschlossen waren.

Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt

Warum das Einfamilienhaus in Mölln in Brand geriet, ist noch unklar. Laut Angaben der Polizei von Sonntagmorgen lebte der Mann mit seiner Partnerin in dem Haus. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Zu dem Ausmaß ihrer Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Wie es in dem Haus des älteren Pärchens zu dem Feuer kommen konnte, ist unklar. Im Laufe des Morgens wurde der Brand vollständig von der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Vorfall dauern an.