Sachsenwaldlauf in Schwarzenbek soll ein richtiges Volksfest werden

Der beliebte Volkslauf geht am 3. September in die 42. Auflage. Veranstalter erwarten 500 Teilnehmer in Schwarzenbek. Was neu ist.

Schwarzenbek. Der beliebte Sachsenwaldlauf geht nach den Sommerferien in die 42. Auflage. Doch die Vorbereitungen starten bereits jetzt. „Für uns beginnt die heiße Phase. Das Rahmenprogramm muss organisiert, die Strecke festgelegt und das Team für die Großveranstaltung aufgestellt werden“, sagt Dirk Habenicht vom Lauftreff Schwarzenbek, der den Volkslauf gemeinsam mit dem TSV Schwarzenbek organisiert.

Die Event soll am 3. September über die Bühne gehen. „Wir freuen uns, dass wir wieder einen Termin gefunden und genehmigt bekommen haben, der nicht zu spät nach den Schul-Sommerferien liegt. Das ist üblicherweise ein sehr guter Termin, um die interessanten Naturstrecken im Sachsenwald zu erlaufen. Wir erwarten dieses Jahr wieder um die 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, sagt Habenicht, der bei den Planungen von TSV-Geschäftsführer Florian Leibold unterstützt wird. Im Spätsommer ist es nicht mehr so heiß, und die Blätter an den Bäumen auf der überwiegend im Sachsenwald verlaufenden Strecke spenden Schatten.

Veranstalter erwarten 500 Teilnehmer zum Sachsenwaldlauf

Mit so einer hohen Zahl von Teilnehmern haben die Organisatoren im Laufe der Jahrzehnte ausreichend Erfahrung gesammelt. „Wir sind darauf vorbereitet und werden alles dafür tun, um eine herzliche und stimmungsvolle Veranstaltung für alle Teilnehmer und Zuschauer durchzuführen. Neben den ambitionierten Läuferinnen und Läufern wenden wir uns aber insbesondere auch an Lauf-Anfänger, die sich einfach mal in einem Wettkampf austesten wollen“, so Habenicht.

Gerade für diese Neulinge haben die Veranstalter nach den Rückmeldungen der Debütanten, die bislang auf der Fünf-Kilometer-Distanz starteten, etwas Neues im Programm: Erstmalig bietet der Lauftreff eine Strecke mit 3,6 Kilometer Distanz an, um Laufanfängern einen einfacheren Einstieg zu ermöglichen.

Mannschaftswertung hat sich bewährt und wird auch in diesem Jahr angeboten

„Nachdem die Mannschaftswertung im letzten Jahr bei unserem Pilotversuch bereits so gut angenommen worden ist, wird es auch dieses Jahr wieder eine Teamwertung für die Strecken 5,6 Kilometer, 10 Kilometer und den Halbmarathon geben“, erläutert der Lauftreff-Leiter.

Gewertet werden jeweils vier Läuferinnen und Läufer der jeweiligen Strecke, die sich mit einem Vereinsnamen angemeldet haben. In diesem Jahr wird es für die Mannschaftssieger in den jeweiligen Wettbewerben auch einen Pokal geben. Im Vorjahr gab es Medaillen aus Holz, um die Nachhaltigkeit und die Laufstrecke durch den Wald zu symbolisieren.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rahmenprogramm mit Kinderspielen und Sommerbiathlon

Das Rahmenprogramm, das im vergangenen Jahr bereits mit Beteiligung des Stadtjugendrings und der Abteilungen des TSV Schwarzenbek so gut angenommen worden ist, wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Mit dabei sind auch die Schützen, die ihre Sommerbiathlon-Anlage auf dem Sportplatz an der Schützenallee aufbauen wollen. Somit soll der Sachenwaldlauf eine Veranstaltung für die ganze Familie sein und sich nicht ausschließlich an die Läuferinnen und Läufer wenden.

Schwarzenbeker Darts-Sportler suchen junge Talente

Dringend gesucht: Ein Arzt für die Herzsportler beim TSV Schwarzenbek

Vereine zahlen künftig weniger für Sportstättennutzung Für alle, die mitlaufen möchten und sich noch nicht angemeldet haben, sind die weiteren Informationen sowie die Anmeldung auf der neuen Internetseite www.sachsenwaldlauf.de zu finden. Zur Vorbereitung werden der TSV und der Lauftreff noch verschiedene gemeinsame Trainingsläufe anbieten. Informationen dazu gibt es ebenfalls auf der Internetseite. Gesucht werden auch noch Helferinnen und Helfer für den 3. September, die unter anderem bei der Parkplatzeinweisung und beim Aufbau der Zelte helfen. Wer im Orga-Team mitmachen möchte, kann sich unter info@sachsenwaldlauf.de melden.