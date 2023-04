Andreas Pasternack: „Mister Jazz“ spielt in der St.-Franziskus-Kirche

Der Rostocker Jazz-Musiker Andreas Pasternack gastiert am 6. Mai in der Schwarzenbeker St.-Franziksus-Kirche.

Schwarzenbek. Jazz-Fans im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern kennen Andreas Pasternack durch seine wöchentliche Radio-Sendung „Jazz-Time“, die er gemeinsam mit Landesfunkhaus- und Programmdirektor Joachim Böskens auf NDR 1 Radio MV immer dienstags ab 20.10 Uhr moderiert. Doch der gebürtige Cottbusser kann nicht nur moderieren, sondern auch spielen: Mit Alt- und Tenorsaxophon , Klarinette und Gesang hat er sich in Mecklenburg-Vorpommern den Titel „Mister Jazz“ erworben.

Am Sonnabend, 6. Mai, kommt Pasternack nach Schwarzenbek: Um 19.30 Uhr beginnt sein Konzert in der St.-Franziskus-Kirche. Sein Programm umfasst eine musikalische Spanne, die weit über den klassischen Jazz hinausgeht. Die Besucher können sich auf Titel von Frank Sinatra bis Stan Getz, von Dave Brubeck bis Udo Jürgens freuen, dazu kommen Storys und Anekdoten des Jazz-Musikers. Begleitet wird Pasternack an diesem Abend vom Gitarristen Christian Ansehl. Karten zum Preis von 23 Euro gibt es in der Buchhandlung Lesezeit in Schwarzenbek (Markt 3) sowie unter 01 76/25 71 88 25.

Kirchenakustik begeistert den Jazz-Musiker

Bekannt ist Pasternack, der an der renommierten Hochschule für Musik Hanns-Eisler in Berlin studiert hat, nicht nur durch seine Radiosendung. Der 59-Jährige gilt als einer der besten Saxophonisten der deutschen Jazzszene. Seit Jahren ist er in verschiedenen Besetzungen nicht nur in Mecklenburg unterwegs, sondern auch in ganz Deutschland, Belgien, Japan und USA. Mit seinem aktuellen Programm ist Pasternack in den Kirchen des Nordens unterwegs, deren Backsteinarchitektur und unnachahmliche Akustik ihn immer wieder begeistern.