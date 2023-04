An der Frankfurter Straße sowie im Verbrüderungsring wurden die Pkw mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben in Schwarzenbek mindestens 45 Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt (Symbolfoto).

Polizei Schleswig-Holstein Unbekannte Täter zerkratzen in Schwarzenbek 45 Autos

Schwarzenbek. Einen riesigen Schaden haben ein oder mehrere Unbekannte in Schwarzenbek angerichtet. Wie die Polizei erst am Dienstag, 18. April, mitteilte, waren Anfang des Monats an der Frankfurter Straße im Süden sowie dem Verbrüderungsring im Norden der Stadt insgesamt 45 Fahrzeuge zerkratzt worden.

Der oder die Täter waren sowohl in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, 2. April, sowie ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag, 4. April, unterwegs. Beim Polizeirevier Schwarzenbek mehrten sich in den darauffolgenden Tagen die Strafanzeigen. Bislang liegen 45 wegen des Verdachts der Sachbeschädigung vor.

Polizei: Im Vorbeigehen die unterschiedlichsten Fahrzeugtypen zerkratzt

In allen bekannt gewordenen Fällen hatten die Geschädigten ihre Fahrzeuge an der Frankfurter Straße sowie im Verbrüderungsring abgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass Unbekannte mithilfe eines spitzen Gegenstandes den Lack der unterschiedlichsten Fahrzeugtypen im Vorbeigehen zerkratzten.

Zur genauen Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. Allein das Nachlackieren eines Kotflügels liegt selbst in der günstigen Variante Smart Repair, bei der Lackschäden nur punktuell behoben werden, bei mindestens 150 Euro. Sind auch Türen, Dach oder Motorhaube betroffen, erhöhen sich die Kosten. Die ermittelnden Beamten suchen nun Zeugen, die in den beiden Tatnächten verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise geben können. Das Polizeirevier ist unter 04151/889 40 erreichbar.