A 24: Opel-Fahrerin hört unter Brücke Knall – dann rieselt Glas ins Auto

Fuhlenhagen. Die Opel-Fahrerin hörte nur einen lauten Knall: Während die 35-Jährige auf der A 24 in Richtung Hamburg unterwegs war, beschädigte ein unbekannter Gegenstand das gläserne Panoramadach ihres Opel Insignia. Die Polizei geht nicht von einem aufgewirbelten Stein aus, sondern von einem gezielten Wurf.

Die Frau war am Sonntag auf der A 24 in Richtung Hamburg unterwegs. Als sie in Höhe der Gemeinde Fuhlenhagen gegen 14 Uhr den Elmenhorster Weg passierte, der als Brücke über die vierspurige Schnellstraße geführt wird, hörte sie plötzlich diesen Knall. Offenbar hatten bisher unbekannte Täter einen Gegenstand von der Brücke auf das Fahrzeug geworfen.

A 24: Opel-Fahrerin hört Knall – dann rieselt Glas ins Auto

Die erschrockene Frau fuhr zunächst noch ein Stück weiter, hielt dann aber auf dem Standstreifen an, als sie Glassplitter im Innenraum ihres Autos bemerkte. Der Gegenstand hatte das Panoramadach zwar nicht durchschlagen, aber für ein größeres Loch gesorgt und war dann abgeprallt und möglicherweise im Straßengraben gelandet. Die 35-Jährige blieb unverletzt.

Zeuge sieht drei Personen auf der Brücke

Ein hinter dem Opel fahrender Zeuge hielt ebenfalls auf dem Standstreifen an und berichtete, dass er drei dunkel gekleidete Personen auf der Brücke gesehen habe. Den Wurf selbst hatte er offenbar nicht gesehen, auch der Gegenstand, der auf das Glasdach prallte, wurde bisher nicht gefunden.

Die Autobahnpolizei in Talkau sucht nun weitere Zeugen, die gegen 14 Uhr auf der A 24 in Richtung Hamburg unterwegs waren und den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen auf der Brücke machen können. Die Autobahnpolizei ist unter 0 41 56/29 50 zu erreichen.