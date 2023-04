Am 26. April startet die neue Sportabzeichensaison. In welchen Disziplinen Sportler ihre Leistungen erbringen können.

Sportabzeichen Fitnesscheck geht in Schwarzenbek in die 60. Saison

Schwarzenbek. Der Name Sportabzeichen klingt etwas altertümlich, sagt auch Susan Böl, seit 2014 Sportabzeichen-Obfrau des TSV Schwarzenbek: „Eigentlich ist es ein Fitnesscheck für jedermann und -frau.“ Und dieser Fitnesscheck geht in der Europastadt mittlerweile in seine 60. Saison.

Start ist am Mittwoch, 26. April, auf dem Sportplatz an der Schützenallee. Von 17 bis 19 Uhr sind die Sportzeichenabnehmer um Obfrau Böl vor Ort, stoppen Zeiten, messen Weiten im Werfen und Springen und geben den Sportlern den einen oder anderen Tipp. Auch am 10. und 24. Mai, 7. und 21. Juni sowie am 6. und 20. September sind die Abnehmer von 17 bis 19 Uhr im Einsatz.

Fitnesscheck in Schwarzenbek an elf Terminen möglich

Hinzu kommen Walking und Nordic Walking am Sonntag, 7. Mai, 10 Uhr, und eine Radfahrprüfung am Sonntag, 4. Juni: Um 9.30 Uhr startet am Ortsausgang an der Grabauer Straße der Radsprint, um 10 Uhr eine Ausdauerprüfung über 20 Kilometer auf dem Fette-Parkplatz an der Grabauer Straße.

Anmeldungen für Walking und Radfahren nimmt Böl unter 0 41 51/838 22 78 sowie per E-Mail an sportabzeichen.susan.boel@gmx.de entgegen. Für den 9. Juli lädt die Sportabzeichen-Abteilung zudem von 10 bis 12 Uhr zum Familiensonntag ein. Ein weiterer Familiensporttag am Sonntag, 8. Oktober, beschließt die Saison.

Fitness ist wichtiger als Teilnahmehäufigkeit beim Sportabzeichen

Im Jahr 2013 hatte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Regeln geändert: Neben neuen Übungen wurden mit Bronze, Silber und Gold neue Leistungsstufen eingeführt. War bisher die Verleihung der Abzeichen an die Teilnahmehäufigkeit – beim ersten Mal gab es immer Bronze – gebunden, steht nun die erbrachte Leistung im Mittelpunkt.

Ein sehr fitter Sportler kann auch bei der ersten Teilnahme Gold erreichen, wenn er die Leistungsanforderungen seiner Altersklasse erfüllt. Nach einem Einbruch bei den Teilnehmerzahlen während der Pandemie stieg die Zahl jetzt wieder an: 2022 nahmen in Schwarzenbek 58 Sportler, darunter 27 Kinder und Jugendliche, an der Aktion teil.

Schwimmen ist eine Grundvoraussetzung für das Sportabzeichen

Die Teilnehmer können beim Fitnesscheck aus den vier Disziplingruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination jeweils eine frei wählen. Für Erwachsene im Angebot sind Laufstrecken über drei und zehn Kilometer, 7,5 Kilometer Walking oder 20 Kilometer Radfahren, Kugel- und Steinstoßen, Standweitsprung, Geräteturnen oder Medizinballweitwurf, Sprint sowie Hoch- und Weitsprung, Schleuderball und Seilspringen – jeweils mit altersgerechten Zielvorgaben.

Zudem ist Schwimmen eine Grundvoraussetzung für das Sportabzeichen: Die Strecken über 25, 200, 400 oder 800 Meter können im Sommer immer donnerstags ab 18.30 Uhr im Büchener Waldbad (Moorweg 5) absolviert werden. Die turnerischen Übungen des Sportabzeichens können Teilnehmer immer montags von 20 bis 22 Uhr in der Turnhalle Nordost II (Cesenaticostraße 14) nach Anmeldung erbringen.