Rentnerin bringt Azubis voran: Preis für Bäckerei Eggers in Schwarzenbek

Schwarzenbek/Barsbüttel. Die Zahl unbesetzter Ausbildungsplätze wird immer größer, in Industrie und Handwerk, aber auch im Handel und im Dienstleistungssektor. Mit dem Zertifikat für Nachwuchsförderung hält die Bundesagentur für Arbeit dagegen, hat jetzt mit der Firma Möbius Modell- und Formenbau aus Barsbüttel zugleich die Gebrüder Eggers Bäckerei und Konditorei aus Schwarzenbek ausgezeichnet.

Eggers erhält Preis für Nachwuchsförderung

„Es ist eine Anerkennung für Ihren besonderen Einsatz bei der Ausbildung junger Menschen“, würdigte Kathleen Wieczorek die Firmen bei der Übergabe der Urkunden. Sie stünden stellvertretend für die große Zahl an Ausbildungsunternehmen in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg, „die kontinuierlich ausbilden und jungen Menschen sehr gute Ausbildungsbedingungen bieten“, so die Chefin der Agentur für Arbeit in Bad Oldesloe.

Traf der Nachwuchsmangel vor einem Jahrzehnt im Wesentlichen noch Tätigkeiten, die als körperlich anstrengend, eintönig oder schlecht bezahlt galten, findet sich heute kaum noch ein Berufszweig, in dem unbesetzte Ausbildungsplätze keine Sorgen bereiten. Das gilt auch für die Firma Möbius Modell- und Formenbau. Vor 104 Jahren in Hamburg gegründet, ist sie seit 40 Jahren in Barsbüttel ansässig, hat bereits mehrere Landessieger hervorgebracht.

Modernste Technik bei Möbius Modell- und Formenbau:Mit einem 3-D-Laserscaner wird die rechte Hand von Kathleen Wieczorek erfasst.

Foto: Arbeitsagentur Bad Oldesloe / BGZ

Alles andere als eintönig, doch Nachwuchssuche ist schwierig

Der Beruf des Technischen Modellbauers ist alles andere als langweilig, verbinde er doch handwerkliche Fähigkeiten mit modernster Technik, betont Mitgeschäftsführer Michael Benthien. „Sie planen und fertigen Modelle von Prototypen, Vorrichtungen und Designmodelle für Auto- und Luftfahrtindustrie wie auch für Verpackungs- und Abfüllindustrie“, ergänzt Kompagnon Wolfgang Uecker.

Sechs Azubis sind derzeit im Unternehmen in der Ausbildung. Vergangenes Jahr konnte die Firma Möbius jedoch keinen neuen Azubis begrüßen.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit individueller Betreuung zum Erfolg

Eine spezielle Form individueller Betreuung für angehende Konditoren und Konditorinnen sowie Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk pflegt die Bäckerei und Konditorei Eggers. 1891 als Schwarzenbeker Mühle gegründet, firmiert das Unternehmen seit 1958 unter dem Namen Eggers. Heute steht die Firma für Bäckerei und Konditorei sowie die bekannten Selbstbedienungscafés.

Zur Übergabe der Urkunde haben die Brüder Ulf und Frank Eggers auf Elke Bürger verwiesen, sie betreut die Azubis im Unternehmen schon gut drei Jahrzehnte. „Wir pflegen einen persönlichen Austausch mit unseren Auszubildenden. Sie sind meistens noch sehr jung und wir möchten sie und ihre eventuellen Sorgen verstehen und auch unsere Wertschätzung ausdrücken“, sagt Elke Bürger, die 1999 ihre Ausbildereignungsprüfung abgelegt hat.

Elke Bürger begleitet Azubis durch Ausbildung und Prüfung

Bereits seit 2014 ist sie offiziell Rentnerin, kümmert sich dennoch weiter um den Nachwuchs bei Eggers. „Ich bin froh, dass wir sie haben und weiß unsere Auszubildenden bei ihr in besten Händen“, betont Frank Eggers. „Alle bestehen ihre Prüfungen und wir haben immer wieder Prüflinge unter den Innungsbesten.“

Daran hat Elke Bürger großen Anteil: „Ich arbeite und übe mit unseren Auszubildenden in den Fächern, in denen erfahrungsgemäß die meisten Probleme auftreten, zum Bespiel in Mathe“, erzählt Bürger. „Dazu kommt dann die gemeinsame Vorbereitung auf die Prüfungen.“