Büchen: Videoüberwachung überführt zwei jugendliche Fahrraddiebe

Auch am Bahnhof Büchen haben die beiden Jugendlichen Fahrräder gestohlen und beschädigt.

Müssen/Büchen. Dank der Überwachungskameras an den Bahnhöfen in Müssen und Büchen hat die Polizei jetzt eine Serie von Fahrraddiebstählen, Sachbeschädigungen und unbefugten Gebrauchs von Fahrrädern aufgeklärt. die sich in der Zeit vom 19. Januar bis 13. Februar ereignet haben. Für die Taten verantwortlich sind nach jetzigem Ermittlungsstand zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren.

Die beiden jungen Männer sollen über mehrere Wochen hinweg Fahrräder und vereinzelt auch Vorderräder entwendet sowie Speichen aus den Rädern abgebrochen haben. Weiterhin sind sie verdächtig, Fahrradreifen zerstochen und nicht angeschlossene Zweiräder benutzt zu haben.

Wie Polizeisprecherin Sandra Kilian mitteilt, hat sich ein am 30. Januar am Bahnhof Büchen gestohlenes MTB-Rad im Besitz des 16-Jährigen befunden. Die Beamten haben das Rad sichergestellt.

„Die Ermittlungen dauern an“, sagt Kilian.