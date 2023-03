Kindermusical: Feo (9) macht das Krankenzimmer zur Theaterbühne

Müssen/Siebeneichen. Damit Kinder auf der Bühne stehen können, haben sich die Grundschule Müssen, die Kirchengemeinde Schwarzenbek und die in Siebeneichen zusammen getan. Es ist das erste Gemeinschaftsprojekt der drei Partner.

Langsam steigt die Aufregung bei Sünje Müller (10), Aurelia Plön (9), Marla Krohn (10) und den übrigen 32 Kindern. Seit dem vergangenen August proben die 35 Kinder der Theatergruppe der Grundschule Müssen und der Kindersingschule der evangelischen Kirchengemeinde Schwarzenbek bereits das Musical „Joseph“. Sünje, Aurelia und Marla, die alle die Klasse 4 b in Müssen besuchen, haben sogar Sprechrollen erhalten. Die Rolle des Joseph spielt Feo (9), die ebenfalls die 4 b besucht: Ihr Auftritt ist jedoch noch mit einem Fragezeichen versehen. Feo übt ihre Rolle gerade im Krankenhausbett, und alle drücken die Daumen, damit sie am Sonntag, 5. März, bei der Aufführung dabei sein kann. Die Regie der Theatergruppe führt Sandra Watson, Lehrerin an der Grundschule Müssen. Die Gesamtleitung hat Kantor Markus Götze aus Schwarzenbek, der die große Gruppe von Kindern am Klavier begleitet.

Sünje Müller (10) spielt Hofdame und Bruder, Aurelia Plön (9) und Marla Krohn (10, v.l.) stehen ebenfalls als Brüder von Joseph auf der Bühne.

Foto: Grundschule Müssen

Biblisches Thema als Musical für Kinder

In dem etwa einstündigen Musical (Musik: Andreas Mücksch, Text: Barbara Schatz) wird die Geschichte Josephs aus der Bibel erzählt. Der vom Stammvater Jakob bevorzugte Sohn Joseph träumt davon, dass seine Eltern und seine Brüder sich ehrfürchtig vor ihm niederwerfen. Er erzählt ihnen von seinem Traum und zieht sich damit den Hass seiner Brüder zu. Statt ihn wie geplant zu ertränken, verkaufen sie ihn als Sklave nach Ägypten. Er wird Diener bei Potiphar, doch als dessen Frau ihn der Vergewaltigung beschuldigt, kommt er ins Gefängnis und macht sich dort einen Namen als Traumdeuter. Als der Pharao rätselhafte Träume hat, wird Joseph zu ihm geholt. Er kann sie deuten: Auf sieben Jahre des Überflusses werden sieben Jahre der Hungersnot folgen. Der Pharao ernennt Joseph zum Vizekönig, der die Krise bewältigen soll. Doch die Hungersnot trifft nicht nur Ägypten: Als seine Brüder nach Ägypten kommen, um dort Korn zu kaufen das Joseph hat in Speichern einlagern lassen, gibt er sich ihnen zu erkennen.

Schüler spielen noch zwei Mal für Gleichaltrige

Das Kindermusical beginnt am Sonntag um 16 Uhr in der St.-Johannis-Kirche in Siebeneichen (Kanalstraße 3). Die Suche nach einem Aufführungsort gestaltete sich schwierig: Die Kapelle in Müssen, die zur Kirchengemeinde Siebeneichen gehört, ist viel zu klein. Und die St.-Franziskus-Kirche in Schwarzenbek wird gerade umgebaut, erhält eine Audio-Anlage. Die hat die Siebeneichener Kirche bereits, die nun der Ausführungsort ist. Die Lichttechnik stellt die Kirchengemeinde Büchen zur Verfügung. Nach der Premiere wird das Musical noch zwei Mal am Montag, 27. März, in Schwarzenbek für Grundschulklassen aufgeführt. „Dann in der St.-Franziskus-Kirche, in der bis dahin hoffentlich die neue Audioanlage installiert ist“, so Götze.