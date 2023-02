Mölln: Dreister Diebstahl - 8000 Liter Heizöl verschwinden aus Tank

Erst als die Heizungen in vier Mehrfamilienhäusern ausgehen, fällt der Diebstahl auf. Wie die Diebe vorgegangen sein müssen.

Mölln. Ein besonders dreister Diebstahl gibt den Betroffenen und der Polizei Rätsel auf. Aus einem Erdtank unter einem Parkplatz an der Klaus-Groth-Straße sind in Mölln rund 8000 Liter Heizöl verwunden. Die Betroffenen bemerkten den Diebstahl erst, als vergangene Woche unvermittelt die Zentralheizung für vier Mehrfamilienhäuser ausfiel.

Heizöldiebe brachen das Schloss des Tanks auf

Dabei war der Erdtank noch Ende Januar von einem Tankwagen angesteuert und zum Teil gefüllt worden. Der Tank fasst gut 20.000 Liter. Das ist mehr, als kleinere Tanklaster transportieren. Hier ist häufig bei 14.000 Litern Schluss. Dass Diebe Diesel aus abgestellten Lkw abzapfen, ist nicht selten, Heizölklau in dieser Form dagegen schon.

Die Diebe haben das Schloss zum Tank aufgebrochen und sich dann bedient. Der Diebstahl geschah in der Zeit zwischen Monatsanfang und 15. Februar. Da der Tank zuvor aufgefüllt worden war, gab es keinen Grund, die Füllanzeige ständig im Auge zu behalten. Umso größer war die Überraschung, als plötzlich die Heizungen in den umliegenden Wohnhäusern kalt blieben, weil der Erdtank leer war.

Heizöldiebe verursachen 10.000 Euro Schaden

Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 10.000 Euro. Sie kann bislang nicht ausschließen, dass die Diebe mehrfach kamen, um die Beute abzufahren. „Das würde auch mit einem kleineren Lkw funktionieren, der mit einem Tank und einer Heizöl- oder Dieselpumpe versehen ist“, sagt Jacqueline Fischer, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg.

Polizei sucht Hinweise: Hielt Laster der Heizöldiebe auf der Straße?

Die ermittelnde Polizei in Mölln setzt nun darauf, dass Anwohner etwas Ungewöhnliches bemerkt haben, möglicherweise in den Nachtstunden. Der Erdtank befindet sich unter einem Parkplatz, den vor allem die Mieter nutzen. Nicht ausgeschlossen werden kann jedoch auch, dass ein Tanklaster auf der Straße gehalten hat. Wer etwas beobachtet hat, kann sich telefonisch an die Polizei Mölln wenden unter Telefon 04542/809 90.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.