Der Kreis bietet wieder eine Ausbildung zur Tagesmutter (Symbolbild) oder zum Tagesvater an.

Kreis Herzogtum Lauenburg Wer will Tagesmutter oder Tagesvater werden?

Ratzeburg. Für viele Eltern ist die Betreuung ihrer Kinder durch Tagesmütter und -väter eine wichtige Alternative zur klassischen Kita. Wer als Kindertagespflegeperson im Kreis Herzogtum Lauenburg arbeiten möchte, benötigt dafür jedoch eine Erlaubnis, die unter anderem eine entsprechende Qualifikation voraussetzt.

Auch im Jahr 2023 starten wieder neue Qualifizierungskurse für angehende Kindertagespflegepersonen: ein Grundqualifizierungskurs Kindertagespflege mit 300 Unterrichtseinheiten sowie ein Kompaktkurs Kindertagespflege für pädagogische Fachkräfte mit 50. Interessierte, die zukünftig als Kindertagespflegeperson im Kreis Herzogtum Lauenburg arbeiten möchten, können sich für weitere Informationen an die Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Kindertagesbetreuung, Jugendförderung und Schulen unter 0 45 41/888 -729, -831 und -732 wenden.

Kreis Herzogtum Lauenburg: In 300 Stunden bis zur Tagesmutter

Der Grundkurs setzt auf die Verzahnung von Theorie und Praxis. Im Mittelpunkt steht die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren und die Selbstständigkeit von Kindertagespflegepersonen. Die Qualifizierung gliedert sich in zwei Abschnitte: In der ersten 160 Unterrichtseinheiten umfassenden Phase werden die Grundlagen für die spätere Tätigkeit vermittelt und im Rahmen von Praktika in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege erste praktische Erfahrungen gesammelt.

Diese Phase endet mit einer Lernergebnisfeststellung. Bereits danach ist es möglich, eine Pflegeerlaubnis zu beantragen und als Kindertagespflegeperson tätig zu werden. Praxisbegleitend können dann weitere 140 Unterrichtseinheiten absolviert werden, welche ebenfalls mit einer Lernergebnisfeststellung abzuschließen sind. Der Kursus für diese neue Grundqualifizierung beginnt am 7. September 2023. Der Kurs findet einmal pro Woche jeweils Donnerstagabends sowie einmal im Monat an einem Sonnabend statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Voraussetzung ist ein persönliches Eignungsgespräch.

Kompaktkursus für Personen mit Vorkenntnissen

Der Kompaktkurs Kindertagespflege beginnt am 5. Mai und eignet sich für Menschen, die durch Ausbildung und berufliche Tätigkeit bereits praktische Erfahrungen und Vorkenntnisse in der Arbeit mit Kindern haben. Zudem wird das Format auch für pädagogische Fachkräfte angeboten. In nur 50 Unterrichtseinheiten werden die Teilnehmer auf die Tätigkeit als Tagesmutter oder -vater vorbereitet. Der Kurs findet freitags und sonnabends statt. Die Teilnahme ist ebenfalls kostenlos, Eingangsvoraussetzung ist ein persönliches Eignungsgespräch. Im Kreis sind derzeit rund 150 Tagesmütter und -väter tätig.