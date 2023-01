Polizisten stoppen dänischen Nissan auf A 24 - vorläufige Festnahme

Der schwarze Geländewagen war auf der Autobahn in Richtung Berlin unterwegs. Warum der SUV den Beamten auffiel.

Gudow. Polizisten des Autobahnreviers haben am Mittwochabend, 25. Januar, die Fahrt eines Nissan beendet, der auf der Autobahn 24 in Richtung Berlin unterwegs war.

Den Polizisten war gegen 18.30 Uhr der schwarze Nissan Qashqai aufgefallen. Der SUV war mit dänischen Kennzeichen auf der A 24 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Die Polizisten lotsten das Fahrzeug auf den Rastplatz Gudow und stellten bei der Überprüfung fest, dass an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren. Die gehören eigentlich zu einem VW Golf. Die weitere Recherche ergab, dass der Nissan in Dänemark gestohlen wurde.

Der 31-jährige Fahrer aus Nordeuropa wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde er nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen, da er über einen festen Wohnsitz im EU-Ausland verfüge und somit kein Haftgrund vorliege. Die Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der Hehlerei und der Urkundenfälschung fortgeführt. LL