Gymnasium und Gemeinschaftsschule werben um Viertklässler

Im Februar können Eltern und ihre Kinder die weiterführenden Schulen in Schwarzenbek besichtigen. Die Termine und das Programm.

Schwarzenbek. Am 29. August beginnt für die Viertklässler der Europastadt mit dem Wechsel auf eine weiterführende Schule ein neuer Lebensabschnitt. Gymnasium und Gemeinschaftsschule laden im Vorwege Eltern und Schüler zu Tagen der offenen Tür ein.

Den Auftakt macht das Gymnasium: Am Sonnabend, 4. Februar, beginnt um 10 Uhr eine Informationsveranstaltung, in deren Verlauf bis 13 Uhr auch Klassen- und Fachräume besichtigt werden können. Im Forum der Europaschule (Buschkoppel 7) stellen sich Bücherei, Schulelternbeirat, Förderverein und Schulsozialarbeiter vor. Das Team der Mensa sorgt für Snacks, der Abiturjahrgang für Getränke.

Weiterführende Schulen: Infos und Führungen für Kinder und Eltern

Für Freitag, 10. Februar, lädt die Gemeinschaftsschule Schwarzenbek (Berliner Straße 12) von 14.30 bis 17.30 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Nach einer Begrüßung durch die Schulleiterin Bettina Kossek im Forum gibt es Führungen durch das Haus, die von Zehntklässlern jeweils um 14.45 und um 16 Uhr angeboten werden.

Bei diesen Führungen erhalten Eltern und Kinder einen Einblick in die unterschiedlichen Fachschaften. Am Ende jeder Führung gibt Unterstufen-Koordinatorin Anke Ramke Informationen zu Unterricht und pädagogischen Konzept. Im Forum stellen sich Schulelternbeirat, Schulverein, offene Ganztagsschule, das Flex-Team und die Berufscoaches an Ständen vor. Für Snacks und Getränke sorgen die Schüler des zehnten Jahrgangs.