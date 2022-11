Schwarzenbek: Stadtmusikanten in Schwarzenbek statt in Bremen

Märchen Stadtmusikanten in Schwarzenbek statt in Bremen

Schwarzenbek. Das Theater Schwarzenbek startet wieder durch: Die Aufführung des Märchens „Die Bremer Stadtmusikanten“ im Rathaussaal und der „Voradventszauber“ im Veranstaltungsort „Der kleine Kunstschütze“ stehen demnächst auf dem Programm. „Das letzte Weihnachtsmärchen haben wir 2019 aufgeführt. Nun brennen wir darauf, den Kindern wieder mit einem Märchen Freude zu machen“, sagt Regisseurin Susanne Hilger.

In dem Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“ wird sie die Witwe Bolte und die Räuberhauptfrau Gertrude spielen. Mit Jonas Geisler und Carina Schulze sind auch neue Darsteller dabei. Die beiden spielen die Räuber Kalle und Palle. Die kurzweilige und etwas veränderte Variante des Märchens der Gebrüder Grimm, in dem Susanne Hilger und Daniel Schmidt Regie führen, schrieben Manfred Hinrichs und Stefan Hiller.

Kurzweilige Variante der Gebrüder Grimm

Der Esel, gespielt von Daniel Schmidt, der Hund (Stefan Becker), die Katze (Nathaly Scheerer) und der Hahn (Ralf Dmoch) werden von der Witwe Bolte vom Hof gejagt, denn sie taugen nichts mehr. Nun müssen sie sich um einen neuen Lebensunterhalt kümmern. Sie bleiben zusammen und fassen neuen Lebensmut. Im Wald stoßen sie auf eine gemütliche Hütte, die jedoch von den Räubern bewohnt ist, die sich nicht so leicht vertreiben lassen.

Das Märchen ist witzig, temporeich und hat originelle Dialoge. Die Aufführung ist etwa eine Stunde lang und wird ohne Pause gespielt. Die Kinder werden ihre Freude auch an der Musik haben, denn die Lieder laden zum Mitsingen ein.

Märchen mit Parallelen zum Leben im Alter

Den erwachsenen Zuschauern dürfte die Aktualität des Stoffes ins Auge fallen, denn im Alter müssen viele um ihren Lebensunterhalt fürchten, auch Einsamkeit ist ein Thema. Das Stück wird viermal im Rathaussaal aufgeführt.

Die Premiere ist am Sonnabend, 3. Dezember, um 15 Uhr. Die Vorstellung am 7. Dezember ist bereits ausverkauft. Am Sonntag, 11. Dezember, gibt es gleich zwei Aufführungen, um 14.30 Uhr und um 16.30 Uhr. Karten für 8 Euro gibt es im Tabakshop an der Compestraße.

Vor-Adventszauber am Kleinen Kunstschützen

In den „Kleinen Kunstschützen“ an der Schützenallee 14 lädt das Theater Schwarzenbek außerdem am Sonnabend, 26. November, von 14 bis 22 Uhr zum Voradventszauber ein. „Wir wollen mit allen die kommen in den Advent zu starten“, sagte Susanne Hilger.

Dafür gibt es in dem kleinen Theater viel Kurzweil. Kinder können von 15 bis 18 Uhr basteln und sich die früheren Aufführungen der Weihnachtsmärchen auf dem Bildschirm ansehen. Michael Jessen unterhält mit Live-Musik, es gibt Leckeres vom Grill, Glühwein und Süßigkeiten. Der Eintritt ist frei.