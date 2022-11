Unfall Schneeregen: VW Transporter landet im Graben an der B 207

Talkau. Schneeregen und schlechte Straßenverhältnisse sind dem dem Fahrer eines VW Transporters in der Nacht zum Freitag offenbar zum Verhängnis geworden. Gegen 23.30 Uhr war der Mann mit seinem Fahrzeug auf der B 207 Richtung Talkau unterwegs. Auf Höhe Nindorf kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und und landete im Buschwerk des Grabens auf der rechten Seite. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen.

Helfer rücken zum Unfall mit schwerem Gerät an, um den Fahre befreien zu können

Nach dem Notruf ging die Leitstelle zunächst davon aus, dass der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt sei. Vorsorglich wurden daher neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt auch die Feuerwehren aus Talkau und Elmenhorst alarmiert, um den Fahrer mit schwerem Gerät aus dem Transporter befreien zu können. Glücklicherweise war das nicht erforderlich, der Verunglückte hatte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien können. Allerdings hatte er sich bei dem Unfall verletzt und wurde daher in das Johanniter Krankenhaus in Geesthacht gebracht. Für die Zeit der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße voll gesperrt.