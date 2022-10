Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern das nach einem rechtextremistischen Brandanschlag völlig ausgrebrannte Haus in der Mühlenstraße. In der Nacht zum 23. November 1992 hatten zwei Neonazis Brandsätze auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser geworfen.

Am 23. November 1992 brennen zwei von Türken bewohnte Häuser in der Möllner Innenstadt. Was ein Hobby-Historiker jetzt aufschrieb.