Ein Bild aus dem Archiv: Der Verein Pro Hallenbad lädt am 5. Mai 2019 zum "Anbaden" ein: Klaus Kamm (TSV Schwarzenbek), Uwe Krützmann (WVS) und Mark Lehmann (Bürgerverein, v.l.) gießen schon mal Wasser in eine Zinkwanne. Beim Familientag am 5. Mai soll dann ein großer Pool in der Einkaufsstraße stehen.