B207: Autofahrer fährt mit 2,1 Promille in den Gegenverkehr

Breitenfelde/Mölln. Gegen 23.10 Uhr erreichten am Sonnabend erste Anrufe die Polizei: Zeugen berichteten, dass auf der Bundesstraße 207 eine Mercedes A-Klasse in Schlangenlinien unterwegs sei – von Alt-Mölln in Richtung Süden. Dabei sei es mehrfach zu Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen, die nur durch die Umsicht und das schnelle Reagieren der Betroffenen zu keinem Unfall geführt hätten. So mussten Autofahrer mehrfach stark abbremsen oder seien sogar auf den Grünstreifen ausgewichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Polizei stellt den Führerschein sicher

Auf einem Tankstellengelände in Breitenfelde konnte eine Streifenwagenbesatzung der Möllner Polizei den Mercedes stoppen. Am Steuer saß ein 42 Jahre alter Mann, aus dem Kreisgebiet. Der Wert des freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests lag bei 2,1 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und brachten den Mann zur nächsten Polizeiwache, wo zusätzlich eine Blutprobe genommen wurde.

Der 42-Jährige wird sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun noch Fahrer, die gegen 23 Uhr auf der Strecke unterwegs waren und die Schlangenlinienfahrt beobachtet haben oder zum Abbremsen und Ausweichen gezwungen wurden. Sie können sich unter 04542/809 90 bei der Polizei in Mölln melden.