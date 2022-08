40 Retter im Einsatz. Mehrere Menschen wurden aus dem Wohn- und Geschäftshaus am alten Markt ins Freie gebracht.

Die Feuerwehr Schwarzenbek im Einsatz in einem Geschäfts- und Wohnhaus am alten Markt.

Feuerwehr Kellerbrand in Schwarzenbek: Feuerwehr evakuiert Haus

Schwarzenbek. Es war kurz nach 20 Uhr am Donnerstag, als eine Bewohnerin eines Wohn- und Geschäftshauses am alten Markt, in dem unter anderem das Café Alte Marktschule und eine Physiotherapiepraxis beheimatet sind, Brandgeruch wahrnahm. Rauch quoll aus dem Keller ins Treppenhaus. Die Anwohnerin alarmierte die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen inklusive der Drehleiter anrückte.

Während einige Retter das Haus evakuierten, erkundeten andere Feuerwehrleute unter Atemschutz den Keller und fanden den Brandherd: In einem Kellerraum, der offenbar als Sozialraum genutzt wird, brannte es.

Feuerwehr Schwarzenbek kann Brand auf einen Raum begrenzen

„Wir konnten das Feuer auf diesen Raum begrenzen und löschen“, so der stellvertretende Wehrführer Timo Lehmann, der als Einsatzleiter vor Ort war. Weil die Feuerwehrleute Rauchvorhänge installierten, gelangte kein weiterer Rauch ins Treppenhaus. Mit Drucklüftern wurde anschließend der Keller belüftet.

Neben den etwa 40 Feuerwehrleuten waren auch vier Polizisten sowie eine Rettungswagenbesatzung im Einsatz, die aber nicht eingreifen musste. Gegen 21 Uhr beendeten die Feuerwehrleute ihren Einsatz und kehrten in die Wache zurück. Brandermittler der Polizei müssen nun die Ursache des Feuers klären.