Schwarzenbek: Kiosk "Onkel Horst" weckt Jugend-Erinnerungen

Fabian Dabbert hat den Laden um die Ecke in Schwarzenbek wieder eröffnet. Warum er dabei besonders an die Kinder gedacht hat.

Schwarzenbek. Als kleiner Junge hat Fabian Dabbert in dem Kiosk an der Kolberger Straße 12 häufiger einige Groschen gelassen. „Vor allem nach dem Fußballtraining beim SC Schwarzenbek sind wir als Kinder und Jugendliche hierher gekommen und haben uns erst einmal was zum Naschen und zum Trinken geholt“, erinnert sich der 37-Jährige.

Das war der Kiosk um die Ecke, der damals von der Familie Scharnweber geführt wurde. Der kleine Einkauf dort gehört zu seinen schönsten Kindheitserinnerungen. Als junger Mann zog Fabian Dabbert, der den Spitznamen „Horst“ hat, in die Ferne. Sein Weg führte ihn nach der abgebrochenen Klempnerlehre für verschiedene Jobs nach Berlin und weiter nach Spanien.

In Schwarzenbek wurde der Kiosk sehr vermisst

Im November 2020 kehrte er zurück in seine Heimatstadt und stellte bedrückt fest, dass es gar keinen Kiosk mehr in seinem Viertel gibt. Die Räume standen leer. Zwar hatten Klaus und Claudia Schirrmacher aus Gülzow den Laden 2012 übernommen, nachdem er zuvor mehr als drei Jahre leer stand, schlossen ihn aber nach kurzer Zeit wieder. Die Anwohner bedauerten das, denn der Kiosk war so etwas wie ein „Tante-Emma-Laden“.

Dort gab nicht nur Zeitschriften und Getränke, sondern auch ein kleines Angebot an Milch, Joghurt, Salz, Mehl und belegten Brötchen. Sogar Pakete für den Deutschen Paketdienst konnten die Kunden dort abgeben und Grillfleisch vorbestellen. Nach seiner Schließung zog dort ein Tattoo-Studio ein, das aber nun in der Passage zu finden ist. Es folgte wieder einmal ein Leerstand.

Kiosk „Onkel Horst“ ist in der Woche und auch sonntags geöffnet

Fabian Dabbert wollte das ändern. „Ein Kiosk fehlt hier im Viertel. Deshalb habe ich mich um die Räume bemüht und ‚Onkel Horst‘ eröffnet“, sagt der 37-Jährige. Montags bis sonnabends ist der Kiosk von 6 Uhr bis Mitternacht geöffnet, sonntags von 10 bis 14 Uhr.

Fabian Dabbert vor seinem Kiosk „Onkel Horst" an der Kolberger Straße 12. .

Foto: Monika Retzlaff

Zum Sortiment gehören Süßigkeiten, Knabbereien, Getränke mit und ohne Alkohol, Tiefkühlpizza, Eis, Brötchen und Käsestangen aus der Produktion der Bäckerei Eggers, Zigaretten und vieles mehr. Stolz ist Fabian Dabbert auf sein Angebot der Marke „4Bro“ wie Eistee, Chips und Frühstücksmüsli. „Wir sind dafür die einzigen Anbieter im Umkreis von 300 Kilometern“, sagt er.

Über eine App ist das Angebot an der Kollower Straße auch zu finden

Das wussten auch die beiden Kunden aus dem thüringischen Sonneberg zu schätzen, die am Mittwoch während ihrer Heimfahrt aus dem Urlaub in Hamburg bei einen Abstecher zu „Onkel Horst“ machten und sich mit reichlich Getränken und Knabbereien ihrer Lieblingsmarke eindeckten. „Echt gut, dass es das hier gibt“, freute sich der 13-jährige Fabian Schunck, der mit seinem Vater Heiko Winterstein in den Kiosk kam, nachdem sie ihn in einer App gefunden hatten. Nach dem Einkauf und einem kleinen Schnack mit dem Kiosk-Besitzer ging es auf die Heimfahrt nach Thüringen.

Fabian Dabbert will in den nächsten Monaten das Angebot in seinem Kiosk erweitern. Unter anderem möchte er für die Schulkinder Frühstückstüten mit Getränken und Brötchen anbieten. Auch eine kleine Auswahl an Hygieneartikeln und Dingen für den Haushalt wie Spülmittel sollen zum Sortiment gehören. Außerdem wird er einen Lieferservice aufbauen. Wenn alle anderen Einkaufsmöglichkeiten geschlossen sind – auch die Tankstellen – dann möchte er für seine Kunden da sein. Vor allem möchte der 37-Jährige, dass sich die Kinder – so wie er damals – später einmal an den Kiosk in ihrem Viertel erinnern und dann sagen: „Wisst ihr noch, wie das war als wir bei Onkel Horst uns was zum Naschen geholt und uns gefreut haben? „