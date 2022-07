Heißer Swing mit den Shiny Stockings im Café Q

Die Geesthachter Big Band lässt die 30er- bis 60er-Jahre wieder aufleben. Am Sonntag, 31. Juli, spielt sie in Brunstorf.

Brunstorf. Die selbst ernannten Spezialisten für originalgetreue Atmosphäre der 1930er- bis 1960er-Jahre bitten mit den Welthits des Swing und Rock ’n’ Roll zum geselligen Beisammensein und Tanz: Für Sonntag, 31. Juli, 12 Uhr, lädt die Geesthachter Band Shiny Stockings zur Matinee in das Brunstorfer Café Q am Kirchenstieg ein. Der Eintritt ist frei, am Ende geht ein Hut für die Musiker um.

Die Shiny Stockings Big Band bietet seit 25 Jahren eine lebendige Retrospektive der Swing Ära. „Wir lassen die goldene Zeit der Big Bands wieder aufleben. In unserem Repertoire sind Stücke legendärer Bandleader wie Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Benny Goodman oder Tommy Dorsey“, sagt Band-Sprecher und Gründer Thomas Hennemann.

Konzerttipp: Swing und Rock ‘n’ Roll mit den Shiny Stockings

Namensgeber der Band ist Count Basey, der mit Ella Fitzgerald „Shiny Stockings“ Ende der 1950er-Jahre intonierte. Der Pianist und Bandleader Count Basey (1904-1984) wurde als letzter der großen Pianisten-Bandleader populär. Ihm gelang es, trotz instabiler Marktverhältnisse, – mit Ausnahme der Jahre 1950/51 – durchgehend ein großes Orchester zu beschäftigen.

In Brunstorf sind die Musiker, die mit Shiny Stockings den Namen eines seiner größten Erfolge angenommen haben, keine Unbekannten. Bereits in den Jahren 2017 und 2018 begeisterte die Band dort in Bruhn’s Gasthof an der Bundesstraße 207 die Besucher. Bei den damaligen Auftritten der Shiny Stockings Big Band trugen einige Männer Bundfaltenhosen, Hosenträger und Schirmkappen, manche Frauen geblümte Kleider. Mehr als 100 Besucher kamen.

„Ich hatte eine Tanzschule, habe selbst Musik gemacht und dachte, dass wir eine Big Band für den Unterricht benötigen“, erzählt Hennemann. Er selbst ist Saxofonist, spielt außerdem Querflöte und Klavier. Um ihn herum gruppierten sich knapp 20 Musiker, die dann für den Big-Band-Sound sorgten.