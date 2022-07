Nach Unfall in Lütau: Mann ortet bewusstlose Partnerin (29) auf Feld

Lütau. Glück im Unglück hat eine 29-Jährige aus Lauenburg bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 209 in Lütau am Ortsausgang in Richtung Krüzen gehabt. Die Lauenburgerin verlor dort die Kontrolle über ihren VW Eos, ein Cabrio mit faltbarem Stahldach. Offenbar ist sie aus ohnmächtig geworden.

Polizei und Feuerwehr trafen die Gesuchte bewusstlos hinter dem Steuer an

„Es handelt sich um einen internistischen Notfall. Weder Alkohol noch Drogen waren im Spiel. Warum die Frau das Bewusstsein verloren hat, ist unklar, aber sie hat sehr viel Glück gehabt, dass sie in ein Feld fuhr und nichts gerammt hat“, sagt Jacqueline Fischer, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil sie gegen 17.20 Uhr das schwarze Cabrio auf dem Feld gesehen hatten.

Zeitgleich hatte auch der Lebensgefährte die Leitstelle angerufen, weil er sich Sorgen um den Verbleib der 29-Jährigen machte und diese auf dem Feld per GPS über deren Handy-Standort geortete hatte. Polizei und Feuerwehr trafen die Gesuchte bewusstlos hinter dem Steuer an. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.