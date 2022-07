Kreissparkasse: 100.000 Euro für Vereine im Herzogtum

Ratzeburg. 81 Vereine und Verbände haben sich aktuell für den Vereinspreis der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg beworben. Seit einer Woche sind jetzt die Bürger gefragt: Sie entscheiden mit, welche 25 gemeinnützigen Vereine Förderungen in einer Gesamthöhe von 50.000 Euro erhalten. Die Teilnahme ist ganz einfach: Auf der Internetseite www.ksk-vereinspreis.de müssen sich die Teilnehmer mit einer Mobilfunknummer einloggen, an die jeweils nur ein Abstimm-Code per SMS gesendet wird. Mit dieser Code wird dann der ausgewählte Verein gekennzeichnet.

Bis zum 20. Juli können sich noch Vereine aus dem Geschäftsgebiet der KSK mit ihrem Projekt online um eine Förderung bewerben. Bis Donnerstag, 28. Juli, können die Unterstützer noch ihre Stimme abgeben. Die 25 Projekte, die am 28. Juli um 12 Uhr die meisten Stimmen erhalten haben, bekommen eine Fördersumme zwischen 1250 und 4000 Euro. Zudem vergibt eine Jury unter allen teilnehmenden Vereinen und Organisationen weitere Preise in einem Gesamtwert von 50.000 Euro. Insgesamt schüttet die Kreissparkasse also Fördergelder in Höhe von 100.000 Euro an die Vereine im Kreis aus.

Sportvereine und Kitas stellen die meisten Bewerbungen

Unter den bisher 81 teilnehmenden Vereinen sind (Stand Sonntag, 10. Juli) 20 Projekte von Sportvereinen, 15 von Kitas und deren Fördervereinen, acht Schulprojekte, sechs Projekte von DLRG-Ortsgruppen, fünf von Freiwilligen Feuerwehren, zwei Musikprojekte und je ein Projekt von DRK und Tierschutz, dazu 19 sonstige Projekte. Darunter verbirgt sich etwa der Verein „Frauen helfen Frauen Sandesneben und Umgebung“, der die Beratungsstelle Land-Grazien betreibt, mit der Opfern häuslicher Gewalt auf dem Land geholfen werden soll (aktuell Platz neun mit 231 Stimmen).

Angeführt wird die Liste von der evangelischen Kita Arche Noah in Büchen (467 Stimmen), die zur Entspannung, aber auch für hyperaktive Kinder eine Klangwiege anschaffen möchte. Dabei handelt es sich um eine halbrunde Wiegeschale, die seitlich mit zwei mal 18 Saiten bespannt ist. Auf dem letzten Platz (keine Stimme) befindet sich derzeit noch der Luftsportverein Ratzeburg, der plant, Kinder und Jugendliche für das Hobby Modellflug zu begeistern.

Tierschutzverein Geesthacht ist aktuell vorn mit dabei

Aus unserer Region ganz vorn mit dabei ist auch der Tierschutzverein Geesthacht (Platz fünf, 323 Stimmen), der neue Zäune für den Hundeauslauf anschaffen will. Die alten Abgrenzungen sind so marode, dass derzeit kein Hund die Auslauffläche nutzen kann. Auf Platz acht (245 Stimmen) liegt der Förderverein der Feuerwehr Schwarzenbek mit einem Projekt für die Kindergruppe Löschwölfe: Sie sollen ein eigenes Feuerwehrfahrzeug im Miniaturformat auf einem Bollerwagengestell erhalten.

Weitere Vereine aus dem Südkreis sind die Kita Zwergenscheune in Breitenfelde, der Schulverein der Grundschule sowie die Kita Schatzkiste in Müssen, der Schulverein der Dalbek-Schule Börnsen, der DLRG-Bezirk Oberelbe, die DLRG Sachsenwald, die Kita St. Petri in Geesthacht, die Geesthachter Pfadfinder sowie die Kita Pusteblume in Basthorst und der TSV Schwarzenbek.

