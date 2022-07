Die Toten Ärzte bringen Schwarzenbeks Stadtpark zum Beben

Die Aral Open gehen am Sonnabend, 9. Juli, in die dritte Auflage. Live-Musik und jede Menge Stimmung gibt es kostenlos.

Schwarzenbek. Sie rocken seit mehr als 20 Jahren die Bühnen im Norden Deutschlands und haben ihr letztes großes Konzert in der Region beim Open Air auf dem Strandbadgelände in Müssen im Jahr 2013 gegeben. Jetzt gastieren die Toten Ärzte um Bandleader Jens „Jey“ Petersen erstmals bei den weit über Schwarzenbek hinaus bekannten Aral Open unter der Brücke im Stadtpark.

Der Bandname setzt sich aus den Idolen der Musiker zusammen. Einerseits covern sie Songs der „Ärzte“ („Schrei nach Liebe“, „Claudia hat’nen Schäferhund“), andererseits sind sie Fans der „Toten Hosen“ („Tage wie diese“, „Zehn kleine Jägermeister“). Daraus ist ein Hardrock-Mix entstanden, der den Reiz der Band um den früher in Müssen lebenden Band-Leader Jens Petersen entstehen ließ.

Aral Open: Lediglich in den Jahren 2020 und 2021 gab es eine Zwangspause

Los geht es mit dem mittlerweile dritten Konzert der Saison am kommenden Sonnabend, 9. Juli, um 20 Uhr. Seit 1999 gibt es die Open Airs, die mit dem „Krach am Bach“ zur Einweihung des Stadtparks begannen. Seitdem sind die Konzerte unter der Brücke, die ab 2001 nach dem Hauptsponsor Aral von dem ehemaligen Pächter Rainer Nordhaus benannt wurden, der Publikumsmagnet in der Region.

Lediglich wegen der Corona-Pandemie gab es in den Jahren 2020 und 2021 eine Zwangspause. Jetzt legen die Sponsoren wieder los und präsentieren dem Publikum in diesem Jahr vier Konzerte unter freiem Himmel.

Durch die Verlegung der Bühne finden mehr Besucher bei Regen Schutz

Allerdings musste die bislang unterhalb der Brücke positionierte Bühne in der aktuellen Saison an den Wall in Richtung des Ritter-Wulf-Platzes verlegt werden – aus Brandschutzgründen, damit bei einem möglichen Feuer die Brückenkonstruktion nicht gefährdet wird. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil, weil so mehr Besucher bei schlechtem Wetter Zuflucht unter der Brücke finden.

Eines bleibt wie es immer war: Der Eintritt ist frei.

